Cristiano Ronaldo es defendido por sus hermanas por la suplencia con Portugal y piden que abandone el Mundial de Qatar 2022

El pasado martes Portugal arrolló 6-1 a Suiza en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, la noticia antes y después del encuentro sería la inesperada suplencia de Cristiano Ronaldo, algo que generó molestia en una de sus hermanas hasta el punto de desear su salida de la Copa del Mundo.

Tanto Elma Aveiro como Katia, se manifestaron al respecto en sus cuentas de Instagram sobre la decisión técnica de Fernando Santos que generó especulaciones y críticas de todo tipo.

“Tenía muchas ganas de que volviera a casa, dejara la selección y se sentara a nuestro lado para abrazarlo y decirle que todo está bien, recordarle lo que logró. Eres grande y los pequeños no se dan cuenta de lo grande que eres… ven a tu casa, que es donde te entienden, donde te abrazan”, escribió en un extenso post que acompañó con una foto de ‘El Bicho’ en el banco de suplentes.

Katia Aveiro, irmã de Cristiano desabafa no Instagram:



“Queria tanto que ele viesse para casa, deixasse a seleção e sentasse do nosso lado para o abraçarmos e dizer que tá tudo bem. Queria que ele não fosse mais para lá. Vem para casa, onde tens gratidão e não ingratidão.” pic.twitter.com/AFITrELuH8 — Futmais | Menino Fut (@futtmais) December 7, 2022

Por su parte, Elma no atacó a ninguna de las partes involucradas, pero mostró su molestia hacia quienes solo criticaban a su hermano y no apoyaban a la selección.

“Te quedaste en el banquillo y lo bueno es que te quedaste descansando. Dejar que los demás jueguen también es parte. Solo pido que el 1 % de los miserables e hipócritas que no digan mier** ni escupan en el plato que comieron. Apoyen a Portugal, juegue quien juegue. Portugal es un equipo, no es solo Ronaldo… respeta al equipo, al entrenador, y especialmente a Ronaldo”, opinó junto con una foto de su hermano en el banco rodeado de cientos de fotógrafos.

La suplencia de CR7 también generó que su pareja, Georgina Rodríguez, expresara su sentir en Instagram con una opinión en tono irónico y resaltando la espectación causada por su marido a lo largo del partido hasta el momento de su entrada al campo. View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio)

Fernando Santos optó por alinear en el once al joven delantero Gonçalo Ramos, quien fue figura anotando un hack trick. ¿El motivo? Al parecer los últimos reclamos de Ronaldo al seleccionador luego de ser sustituido ante Corea del Sur, no gustaron nada en el cuerpo técnico y le habría costado la titularidad.

