Los alimentos que pueden causarte caries silenciosamente

Comer ciertos alimentos y beber ciertos tipos de bebidas puede afectar nuestra boca y dientes de muchas maneras.

Una nueva investigación muestra el esmalte de la superficie de los dientes, infección, dolor e incluso la pérdida de uno de estos órganos podría comprometerse.

Según el Dr. Cary Goldstein, un dentista del Goldstein Dental Center con sede en Atlanta aunque el cepillado y el uso de hilo dental regulares pueden ayudar a mantener los dientes sanos, es importante estar al tanto de los alimentos que pueden estar pudriendo silenciosamente los dientes

En entrevista para Eat This, Not That!, contó cuáles alimentos que pueden afectar a nuestra salud bucal y algunos consejos para evitarlos.

“Ser consciente de los alimentos que pueden estar pudriendo silenciosamente sus dientes te ayudará a proteger tu sonrisa y mantener tus dientes sanos en los años venideros”, aconseja el Dr. Goldstein.

Bebidas azucaradas

Consumirlas con regularidad puede dañar silenciosamente tus dientes. Las bebidas como las gaseosas, las bebidas energéticas y los tés endulzados posiblemente contribuyan a la caries dental con el tiempo.

“El azúcar de estas bebidas se adhiere fácilmente a los dientes y promueve el crecimiento de bacterias productoras de ácido, lo que puede conducir a la acumulación de placa que causa caries, caries y decoloración de los dientes”, explica el Dr. Goldstein.

Alimentos pegajosos

Los dulces y hasta los frutos secos pueden convertirse gradualmente en un problema para los dientes a medida que pasa el tiempo.

“Estos alimentos se alojan entre los dientes y pueden ser difíciles de eliminar solo con el cepillado. También suelen contener azúcar, lo que puede provocar caries con el tiempo”, dice el Dr. Goldstein.

Alimentos ácidos

Las frutas cítricas, los tomates y el vinagre pueden debilitar el esmalte. “Aunque estos alimentos son saludables, los ácidos que se encuentran en ellos pueden erosionar el esmalte y causar caries”, dice el Dr. Goldstein.

Por ello recomienda, luego de consumirlos, enjuagarte la boca con agua para ayudar a neutralizar el ácido.

Carbohidratos refinados

Sorprendentemente alimentos como el pan y las papas fritas también pueden provocar la pudrición de los dientes.

“Las bacterias en la boca se alimentan del azúcar que se encuentra en los carbohidratos, lo que puede contribuir a la acumulación de placa y caries”, explica el Dr. Goldstein.

Si te preocupa condición de tus dientes y deseas comprender mejor qué alimentos y bebidas pueden estar contribuyendo al estado actual de su salud bucal, puedes obtener más información consultando a tu dentista.

