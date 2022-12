Horóscopo: qué será de tu semana del 12 al 17 de diciembre de 2022

Aries

21/3 al 20/4

AMOR. Tiempo de promesas por cumplir. Vale la pena profundizar en ese vínculo que parecía

DINERO. Recupera terreno después de haber cedido algo de su territorio laboral. Productividad en alza.

CLAVE DE LA SEMANA. Exija participar en una decisión que lo afecta directamente.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR. En sus relaciones afectivas puro bienestar. Viajes en puerta. No tema a la soledad lejos de casa, conocerá gente linda.

DINERO. Sin complicaciones financieras. Gana dinero y no invierte mucho más tiempo. Colega bien dispuesto lo ayuda a progresar.

CLAVE DE LA SEMANA. Acepte nuevos compromisos sociales. Los disfrutará.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR. Intensa vida social y en buenos términos con la familia. Sin embargo, viejos problemas amorosos vuelven a atormentarlo. Encrucijada.

DINERO. Los profesionales del signo son reconocidos. Más trabajo, sin el correlato económico que merece. Insista.

CLAVE DE LA SEMANA. Si lo agreden defiéndase. Hacerse el desentendido no servirá.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR. Bajo el signo de la intensidad, Alguien lo atraerá mucho. Batallas domésticas, celos, demandas y pasiones que no le darán descanso.

DINERO. Independencia financiera es sinónimo de independencia emocional. Revise a fondo sus acuerdos con socios.

CLAVE DE LA SEMANA. Atienda a su intuición, usted rara vez se equivoca.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR. Recupera las ganas de estar en pareja aunque tal vez no encuentre aún a la persona indicada. Renace la pasión como un milagro.

DINERO. En los negocios problemas menores, sale a flote en breve. Quienes suelen cuestionarlo ahora lo apoyan.

CLAVE DE LA SEMANA. Disfrute de su libertad. Cada momento es único.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR. Romanticismo y creatividad, diversión en pareja y ganas de hacer mil cosas juntos. Etapa maravillosa para el reencuentro y el flechazo.

DINERO. Saldrá a flote. Habrá un mínimo de circunstancias adversas, pero el secreto está en tenerse mucha fe.

CLAVE DE LA SEMANA. Es posible ser solidario y a la vez pensar en sí mismo.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR. Irregular ritmo en sus emociones, aunque en sus acciones no se trasluzca. A medida que pasen los días estará más afirmativo y alegre.

DINERO. Irá más allá de sus propios límites. En cuanto al dinero, tendrá lo justo y necesario. Gaste moderadamente.

CLAVE DE LA SEMANA. Trate de no hacer demasiados cambios a la vez.

Escorpio

24/10 al 23/10

AMOR. A veces la pareja necesita quien la guíe o contenga. Esté presente en esos momentos claves. Dará su afecto con plena generosidad.

DINERO. Si le gustan los cambios, va bien. De lo contrario agárrese fuerte. Negocios, viajes y contactos en puerta.

CLAVE DE LA SEMANA. Conciliar a veces da más resultado que pelear, recuérdelo.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR. Los sentimientos precisan madurar, como las frutas. Tendrá una etapa dulce si es paciente. Derroche de sensualidad en la pareja.

DINERO. Económicamente mejora cada día. En el trabajo sin mayores complicaciones. No es momento para cambios.

CLAVE DE LA SEMANA. No decida en nombre de nadie. Si sale mal será responsable.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR. El universo le sonríe. Con Venus en su signo hará bien en prepararse para vivir algo revelador. Reconciliaciones, a empezar de cero.

DINERO. Buena compra o venta de bienes. La realidad al servicio de sus sueños. La ansiedad es su única enemiga.

CLAVE DE LA SEMANA. Saber repartirse entre el deber y el placer es salud.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR. Donde hubo fuego renacerá en breve la pasión pero… también se despertarán los fantasmas del pasado. Piense antes de avanzar.

DINERO. Muy desorganizado en asuntos de dinero. Si se empeña y revisa todo dos veces, lo que desee cobrará forma.

CLAVE DE LA SEMANA. Nada más lindo que tener con quién compartir el éxito.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR. No postergue sus necesidades en bien de nadie. La alegría llega de la mano de sus amigos. Ternura y gran serenidad en la pareja.

DINERO. Si no encuentra el camino trate de guiarse por sus corazonadas. Hechos que parecen intrascendentes lo guían.

CLAVE DE LA SEMANA. Su riqueza espiritual es importante. No deje de soñar.

Por Kirón

