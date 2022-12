Jueza Cannon terminó “humillada” en el caso del maestro especial de Trump, experto legal 

La jueza federal Aileen M. Cannon se vio en la necesidad de desestimar una demanda presentada por Donald Trump para detener la investigación del FBI sobre los documentos clasificados en Mar-a-Lago, su decisión no solo provocó revuelo en las redes sociales, sino que expertos en la materia judicial han dejado en claro que el caso terminó como estaba planeado.

En entrevista con The Daily Beast, la profesora de la Facultad de Derecho de Loyola, Jessica Levinson, dijo que el caso terminó “en lo que debería ser una humillación para el juez Cannon”.

También añadió que la jueza se involucró en un caso que no le correspondía “sus colegas conservadores la abofetearon rotundamente y le explicaron que no se trataba solo de que tuviera una interpretación creativa de la ley. Es que ella se insertó en un caso al que no pertenecía, y esencialmente actuó como otra defensora del expresidente de los Estados Unidos”.

Incluso, Levinson señaló que la jueza tomó decisiones políticas sin base y al final terminó sin armas para defender la revisión de un maestro especial “Sus decisiones simplemente carecieron completamente de control judicial. Eso está fuera de los límites de lo que es aceptable. Y tomó decisiones políticas sin base legal. Esto es tan malo como puede llegar a ser para un juez que busca jurisdicción cuando no debería, que es tener jueces de apelaciones de ideas afines que digan: ‘¿Qué estabas pensando aquí?’”.

Hay que recordar que Cannon ordenó la revisión maestra especial para eliminar potencialmente de la investigación criminal en cualquiera de los miles de documentos de la investigación que fueran personales o estuvieran bajo el privilegio ejecutivo o de abogado-cliente. Petición que el Departamento de Justicia, DOJ, nunca vio con buenos ojos, porque para ellos no era necesaria, e incluso calificó la revisión como “injustificada”.

Para la revisión, Cannon encargó a Dearie, un juez de Brooklyn, que resolviera las disputas entre Trump y el Departamento de Justicia sobre si ciertos documentos obtenidos en el registro debían ocultarse a los investigadores federales.

El fallo del tribunal superior fue una victoria para el Departamento de Justicia que apeló la decisión de Cannon y argumentó que el maestro especial retrasaría la investigación en medio de preocupaciones de seguridad nacional y causaría “daño irreparable” al gobierno y al público.

Durante una búsqueda en Mar-a-Lago, el 8 de agosto, el FBI incautó cajas de materiales, algunos altamente clasificados, según registros judiciales. El Departamento de Justicia está investigando posibles violaciones de las leyes relacionadas con el manejo de documentos gubernamentales.