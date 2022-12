Eugenio Derbez responde a Victoria Ruffo por llamarlo viejito y le recuerda que ella es mayor

Tras el accidente que sufrió el pasado mes de Agosto y que le provocó 17 fracturas en el hombro derecho, Eugenio Derbez fue captado durante su llegada a la Ciudad de México en compañía de su esposa Alessandra Rosaldo y la pequeña Aitana, en donde compartió algunos de sus planes, además de responder a los comentarios de Victoria Ruffo.

El actor y comediante regresó a México para pasar las fiestas decembrinas junto a su familia y atender algunos proyectos que quedaron inconclusos tras el accidente que sufrió hace unos meses que lo mantuvo alejado del trabajo, pero de mejor ánimo y visiblemente recuperado, compartió ante diversos medios de comunicación que es la primera vez que sale de Los Ángeles, California.

También sorprendió al revelar que tras recibir la noticia de que tendría que ser operado, llegó a pensar que podría perder el brazo porque le iban a poner un reemplazo de hombro.

“Me dijo el doctor: ‘corres el peligro de que lo rechace tu cuerpo’ y uno se hace ideas. Me dio miedo, se partió en 17 pedazos el hombro, fue una herida bastante grave, pero afortunadamente no pasó nada de eso. Ya estoy mejor de ánimo, estuve en depresión como un mes, pero ya estoy bien con el apoyo de mi familia, de Alessandra que me bañaba, me cambiaba y me daba de comer”, recordó el histrión de 61 años.

Reveló que todavía no puede levantar el brazo por completo y tiene impedimento para realizar algunos movimientos, pues la recuperación total le va a llevar de seis meses a un año.

Pero con el sentido del humor que lo caracteriza, Eugenio Derbez se refirió a los mensajes que le envió Victoria Ruffo, quien incluso envió oraciones para una pronta recuperación, a lo que primero respondió que “se tardó”, pero de cualquier forma los agradece.

“Se tardó el elevar una oración por mí, pero ya lo hizo. Estoy muy agradecido, hoy elevaré una oración por ella de regreso“, mencionó entre risas.

Asimismo, recordó que lo llamó “viejito” por haberse fracturado, a lo que nuevamente se refirió recordando que ella es mayor.

“Oí que dijo que estaba yo viejito y nada más quiero recordarle que ella es mayor que yo, entonces… yo ya solté”. Eugenio Derbez

Y no descarta que pueda haber una reconciliación, pues a más de 30 años de su distanciamiento ya está dejando ir el dolor que le causó que lo hubiera alejado de su hijo José Eduardo, a quien no pudo ver durante varios años perdiéndose etapas importantes.

“Yo creo que siempre está la posibilidad, yo estaba muy dolido por lo de tantos años que dejé de ver a mi hijo, pero ya hay que soltar”, agregó el productor mexicano ante la cámara del programa ‘Ventaneando’.

