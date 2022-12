Destapan presuntos casos de corrupción en el fútbol mexicano pero AMLO asegura que actualmente no están siendo investigados

El presdidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró en su acostumbrada conferencia de prensa semanal que no han investigado los casos de corrupción en el fútbol mexicano, esto luego de que el youtuber Amir Ibrahim, director de El Quintana Roo MX, exhibiera diversas denuncias y presuntas irregularidades al respecto.

Ibrahim dio a conocer diversas denuncias contra la Federación Mexicana de Fútbol y personajes que hacen vida en la misma. Las presuntas irregularidades incluyen sobreprecios en los contratos de los jugadores, salarios desiguales entre los hombres y las mujeres, irregularidades en la compra y venta de los clubes, contratos privados, evasión de impuestos y hasta solicitud de dinero a los familiares en algunos casos para que los futbolistas debuten.

El dinero que mueve la Federación Mexicana de Fútbol

El mismo youtuber denunció que según sus investigaciones, en México la mitad del dinero que se mueve es abarcado por la Federación Mexicana de Fútbol. En este sentido señaló directamente a los promotores, quienes inflan los precios de cada jugador y sus contratos. Tomó por ejemplo a Rogelio Funes Mori que en 2012 llegó costando poco más de $2 millones de dólares y fue adquirido por más de $4 millones de dólares.

Según sus datos, los promotores incurren en malas prácticas para posteriormente repartirse las ganancias con directivos, y hasta con los mismos entrenadores. De igual manera señaló directamente a nombres como Decio de María, Jesús Martínez, entre otros.

Xolos, Morelia, Monterrey, Pachuca y Pumas han sido algunos de los equipos señalados, de este último denunció que los jugadores ya no cuentan con una carrera universitaria, dejando atrás la esencia de la institución.

La respuesta de AMLO

Ante esta denuncia, el primer mandatario mexicano fue claro en admitir que no se le está dando seguimiento a ninguna investigación de este tipo en el balompié azteca. “No hay prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal, porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos, puede ser que se tenga algo de condonación en el Gobierno nuestro porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional”, señaló AMLO en declaraciones reseñadas por la agencia Reforma.

De igual forma, AMLO hizo un llamado a los promotores deportivos para evitar la corrupción en el deporte. “Yo pienso que tiene que ser una iniciativa de los promotores del deporte, que no basta con la regulación, así como hablamos de la prensa, que la prensa se regula con la prensa, son las mismas organizaciones deportivas, independientes, las que tienen que ir mejorando sus procedimientos, su actuación y en el caso de los gobiernos, que se cuiden los bienes del pueblo“, señaló.

A pesar de admitir que no existe ninguna investigación sobre este asunto, señaló que han sostenido reuniones con el máximo ente federativo del fútbol mexicano. “Hemos tenido reuniones con la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, precisamente para establecer algunas acciones, primero el tema de la regulación de agentes de Jugadores, mantener la vigencia de un convenio de colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera que se puso en marcha a partir de este Gobierno desde 2019, precisamente para evitar esquemas de defraudación fiscal, de simulación de operaciones o de lavado de dinero“, precisó.

No obstante señaló que se han implementado algunas medidas en los estadios. “También se han llevado a cabo medidas de seguridad en estadios con instituciones de seguridad pública y empresas de seguridad privada autorizadas“.

