Presidente del Pachuca asegura que Luis Chávez recibe ofertas del 20% de su valor solo por ser mexicano

El presidente del Pachuca, Armando Martínez, aseguró que Luis Chávez recibe solo es considerado un 20% de su valor por el simple hecho de ser mexicano.

Las declaraciones fueron dadas luego de la eliminación del Tri en el Mundial Qatar 2022, en dónde el directivo consideró que su pupilo tuvo una excelente copa. Incluso la crítica lo ha catalogado a Chávez como uno de los pocos puntos positivos de los dirigidos otrora por Gerardo Martino.

De igual manera el mandamás de los Tuzos aseguró que si Chávez fuera brasileño o argentino, seguramente recibiría la remuneración que a su juicio es la que realmente vale.

El mejor momento deportivo de Luis Chávez

Martínez consideró que el futbolista se encuentra en su mejor momento deportivo, razón por la cual puede jugar en cualquier liga de Europa.

Luego del gol de Chávez a Arabia Saudita de tiro libre, Martínez se mostró inquieto pues el Bayern Leverkusen elogiara al futbolista a través de la red social Twitter.

México quedó eliminado en la fase de grupos luego de 44 años y han recibido innumerables críticas que desembocaron en la renuncia del técnico luego del partido contra la Selección de Arabia Saudita.

Más acuerdos menos tweets

Luego de la citada acción del Bayern Leverkusen, el presidente del Pachuca se mostró enérgico y pidió que no enviaran tweets sino que mandaran una propuesta formal para adquirir al jugador.

Hasta los momentos, el mismo presidente del Pachuca aseguró que no han recibido ninguna oferta formal por el jugador. Sin embargo todo apunta a que el futbolista pueda dar el salto a Europa, siendo uno de los pocos puntos positivos de la Selección de México en el Mundial.

