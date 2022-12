Mayeli Alonso se sincera y dio a conocer uno de los peores momentos de su vida: “no he tenido ni un peso”

Mayeli Alonso, ex cuñada de Jenni Rivera, decidió abrir su corazón y sincerarse sobre uno de los momentos más complicados de su vida.

La ex pareja de Lupillo Rivera y una de las mejores amigas de la “Diva de la Banda” Jenni Rivera, pero la celebridad también ha brillado con luz propia y desde hace algunos años empezó una carrera artística en redes sociales y como empresaria.

En uno de los videos que compartió desde Instagram y TikTok, Mayeli Alonso recordó que no siempre tuvo la riqueza y el poder que ahora presume, ya que hubo momentos de su vida en el que no tenía ni un solo peso y luchó para sacar adelante a sus hijos.

“Sí yo sé que Dios está conmigo y siempre lo va a estar, en los momentos más oscuros de mi vida, en donde me he quedado sin un mísero peso, así se los digo gente, se los juro por mi padre que murió, me he llegado a quedar sin un mísero peso por pagar mamadas que la pinche gente malagradecida me pone y me he levantado de las cenizas”

MAYELO ALONSO