Varios juguetes “retirados” podrían acabar debajo de tu árbol de Navidad: por qué

Este año se han retirado más de dos docenas de juguetes, la mayor cantidad desde 2013. Sin embargo, varios de ellos aún siguen siendo ofrecidos y podrían terminar debajo de los árboles de Navidad de muchas familias, lo que podría representar un peligro potencial para ellas.

Un análisis de USA Today encontró que hasta el 3 de noviembre se habían emitido 27 retiros de juguetes en Estados Unidos, lo que representa más de 1.3 millones de artículos retirados, debido a que representaban un riesgo latente de lesiones para los consumidores.

A través de varios sitios de ventas como Facebook Marketplace y Ebay varios minoristas siguen ofreciendo estos juguetes retirados, pese a que se considera ilegal, según la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor (CPSC).

“Cualquier producto prohibido o retirado que se ofrezca a la venta representa un peligro para los consumidores, que nos tomamos muy enserio. Si bien no podemos cuantificar la amplitud del problema, es suficiente decir que incluso un juguete prohibido o retirado del mercado es demasiado”, dijo la portavoz de la CPSC.

Entre algunos de los juguetes que se encuentran en sitios minoristas destacan My First Activity Desk de Epoch Everlasting Play, el cual fue sacado del mercado por “peligros de enredos y atrapamientos”. También están las mesas de actividades Wonder & Wise de Asweets diseñadas para bebés y niños pequeños y varios códigos para el juguete para montar de Blue’s Clues modelo 55061.

De acuerdo con el presidente de la CPSC Alex Hoehn-Saric aproximadamente el 75% de las solicitudes de la agencia de este año fiscal para que los vendedores en línea eliminen productos prohibidos o retirados del mercado se efectuaron a través del sitio de ventas de Facebook.

Meta, la compañía detrás de Facebook, dijo al medio que está comprometida con su enfoque de seguridad. Dijo que su equipo está buscando que se hagan cumplir sus políticas comerciales, que incluyen la prohibición de la venta de artículos retirados del mercado.

Además, de Facebook, otra plataforma donde continuamente se ofrecen productos retirados es eBay. El año pasado la compañía bloqueó más de 7 millones de artículos peligrosos antes de incluirlos en la lista y eliminó otros 375 millones de productos porque no eran seguros. Pese a los esfuerzos de la compañía por erradicar esta práctica aún es posible hallar algunos productos retirados.

Ante el peligro que puede representar para muchos consumidores, se recomienda comprar con cautela e investigar qué productos han sido retirados del mercado. El sitio web de CPSC.gov ofrece un amplio listado con especificaciones de los productos.

Si aún no haces las compras navideñas, se recomienda revisar con anticipación los plazos de entrega de los servicios de paquetería para que los pedidos lleguen en tiempo. También se aconseja tomar en consideración cuáles son los regalos que la gente suele odiar más en esta temporada, como artículos “de lujo” que son imitación, corbatas navideñas o pasteles de frutas, según una encuesta.

