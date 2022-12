Trump está furioso por los informes que aseguran que Ivanka y Jared se negaron a ser parte de su campaña

Donald Trump está lo que le sigue de enojado por los informes que aseguran que Ivanka Trump y Jared Kushner se negaron a participar en su campaña de 2024. Fue a través de su red social que el exmandatario aclaró que “pidió específicamente” a su hija, así como a su yerno que no fueran parte de su campaña, dejando en claro que es mentira que la pareja lo hayan desairado.

Fue el pasado mes de noviembre que varios medios revelaron que Trump estaba desesperado por contar con el apoyo de los llamados “Javanka”, como por ejemplo, el New York Post quien publicó “Trump le ruega a Jared e Ivanka que se unan a él en el escenario para el lanzamiento de la campaña: fuentes”.

“El expresidente Donald Trump pasó parte de la lujosa boda de Mar-a-Lago de su hija Tiffany el pasado fin de semana tratando de convencer a su muy querida hija mayor, Ivanka, y a su yerno Jared Kushner de estar con él en el escenario cuando anuncie su tercera carrera consecutiva por la presidencia en el resort de Palm Beach el martes por la noche, dijeron las fuentes a The Post el lunes”, publicó el medio antes citado.

Ha pasado más de un mes de aquellos informes y Trump no puede superar las supuestas mentiras que se han publicado sobre el desaire que le hizo la pareja y ha escrito en su red social “contrario de lo que dicen las noticias falsas, nunca le pedí a Jared o a Ivanka que fueran parte de la campaña para presidente de 2024 y, de hecho, les pedí específicamente que no lo hicieran; demasiado malo y desagradable con las noticias falsas y corruptas y tener que lidiar con algunos SleazeBags. Absolutamente horrendos en el mundo de la política y más allá. Nunca ha habido algo como este “paseo” antes, y no deberían ser sometidos a él más. Me postulé dos veces, obtuve millones de votos más la segunda vez (ARMADO), ¡y lo estoy haciendo de nuevo!”.

Cabe recordar que el día que Trump anunció que se postularía para ocupar nuevamente el cargo de presidente, su hija Ivanka Trump compartió un comunicado en el que dejaba en claro que amaba mucho a su padre, pero que en esta ocasión no formaría parte de sus aspiraciones políticas porque deseaba pasar tiempo al lado de sus hijos y esposo. La hija del exmandatario no solo informó que no sería parte del equipo de trabajo de su padre, sino que brilló por su ausencia aquel 15 de noviembre.

En tanto, Jared sí asistió al anuncio de su suegro, pero se dice que no piensa formar parte de su equipo de trabajo ya que gran parte de sus problemas matrimoniales se dieron después de que el aspirante a la presidencia de 2024 perdiera las elecciones de 2020.