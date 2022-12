Que la comunidad decida en el Distrito 14 (Parte-1)

En cctubre del 2021, durante una reunión privada efectuada en las oficinas de Ron Herrera, entonces el Jefe ejecutivo de la Federación de Sindicatos del Condado de Los Ángeles, en forma ilegal grabó parte de su conversación.



En ese diálogo, aparte del anfitrión, participaron la entonces presidenta del Concilio de la ciudad de Los Ángeles, Nury Martínez, y los concejales Gil Cedillo y Kevin de León.



Un año después, el día 9 de octubre del 2022, el diario Los Ángeles Times, publico una transcripción del audio grabado de forma ilegal, y por razones hasta hoy desconocidas, fue hecho público a un mes de las elecciones de medio término de este año.



Los medios de difusión catalogaron el contenido en el audio como expresiones racistas por parte de cada uno de los participantes. En lo que la prensa publicó no se marcaron diferencias en las expresiones claramente racistas de la entonces presidenta del Concilio Nury Martínez, y las expresadas por Kevin de León que no pasaron de ser inapropiadas por insensibles o por omisión.



La agitación que causó y sigue causando entre algunos sectores de la población de la ciudad, y más allá de ésta, no tiene precedente por el grado de intensidad en el que se ha sostenido por ya casi 3 meses. No sólo miembros del movimiento afroamericano Blacks Lives Matter demandaron la renuncia inmediata de los cuatro involucrados sino que, tanto el presidente Joe Biden, la vice-presidenta, Kamala Harris, Nancy Pelosi, exlíderesa de la mayoría de la Cámara Baja del Congreso, los ex-alcaldes de Los Ángeles, Eric Garcetti y Antonio Villaraigosa, así como una amplia cantidad de representantes electos de todos los niveles de Gobierno del Estado de California se unieron en un llamado que exigió la renuncia inmediata de los cuatro políticos latinos.



A menos de haber transcurrido 24 horas de estallar este escándalo político, Ron Herrera, fue el primero en renunciar a su cargo. Al día siguiente, Nury Martínez, abandonó a la presidencia del Concilio y el miércoles 12 de Octubre, “Día de La Raza”, renuncio a su cargo en el Concilio de la Ciudad.



Dos meses y medio después de la dimisión de Nury Martínez, los angelinos tenemos la primera alcaldesa afroamericana en la historia de la Ciudad, Karen Bass. Además, el concejal Gil Cedillo concluyó su mandato. Sólo queda en su cargo Kevin De León, concejal del Distrito 14. Durante el transcurso de estos casi tres meses de calvario político. El se ha disculpado una y otra vez.



Más esto no es suficiente para los que claman por su renuncia. El día 11 de octubre pasado el ex-alcalde Eric Garcetti convocó a medio centenar de líderes comunitarios al Hotel Pico, ubicado en las inmediaciones de la Placita Olvera, para en unidad, comprometernos a sanar las heridas sufridas por todas las comunidades de la ciudad. Enseguida y con tono grave añadió “más este saneamiento no puede dar inicio hasta que los cuatro involucrados [en la conversación] primero hayan renunciado”. Me quede atónito.



Cómo es posible que un alcalde en cuyo círculo de sus más allegados se encuentra un miembro de la comunidad gay demandado por hostigar sexualmente a un miembro de su personal de seguridad de origen latino y donde Ana Guerrero, otra miembro de su equipo, insultó por escrito a la activista Dolores Huerta, y aunque fue suspendida, después de disculparse públicamente, fue reintegrada a equipo de trabajo del ahora ex-alcalde.



Me sentí obligado a preguntarme, con qué autoridad moral, Eric Garcetti, descalificó las disculpas de Kevin de León al grado de ordenar, con toda la autoridad de su cargo de Alcalde, que el proceso de saneamiento no podía iniciar hasta que los cuatro involucrados en el escándalo renunciasen. Lo único valioso en este acontecimiento fue que marcó con claridad la decisión tomada por el establecimiento político demócrata de no parar hasta descabezar políticamente al concejal De León.



La campaña para forzar a que renuncie el concejal del Distrito 14 apenas empezaba. La acusación que se ha presentado para justificarla es que el Concejal es un racista incorregible. Para sus detractores, el hecho de que en el Distrito 9, un distrito con una población de origen latino de alrededor del 80%, y gobernado por el afroamericano, Curren Price, al cual Kevin de León lo ha apoyado para su reelección sobre candidatos hispanos, indica todo lo contrario. Pero esa historia no cuenta. Tampoco cuenta el apoyo político-electoral que Kevin de León le a dado a la vice-presidenta Kamala Harris o al senador Estatal, Isadore Hall, o al asambleísta Reggie Jones-Sawyer.



Antes de ser representante electo, Kevin de León trabajo para la Asociación Nacional para la Educación (NEA), entonces el sindicato más grande de la nación. Durante los años que pasó en Washington, D.C., estuvo bajo las órdenes de su Jefe, Reg “Reggie” Weaver, un líder afro descendiente de los derechos civiles para todos. Tuve la fortuna de conocer al señor Weaver, quien me compartió su gran respeto por Kevin y los principios éticos que en todo momento acompañaron su trabajo.



Tiempo después, el Concejal De León regresaría al Estado de California donde sería incorporado a la estructura de trabajo en la Asociación Estatal de Maestros (CTA). En ambos sindicatos se distinguió por la forma considerada y respetuosa con la que siempre trató al resto de sus compañeras y compañeros de trabajo, quienes pertenecían a diversos grupos raciales y étnicos.



Kevin de León ha sido un luchador social por la igualdad y respeto para todas y todos, especialmente entre miembros de la clase trabajadora sin improtar el color. En su trayectoria política, lejos de encontrársele prácticas o hechos racistas, los que hemos compartido trabajo, experiencias y lo hemos conocido a lo largo de mas de 35 años, lo que encontramos en él es un compromiso inamovible para con las y los trabajadores de todas las etnias y razas, y una sensibilidad hacia la comunidad de cuyo seno surgió, el pueblo trabajador de origen latino.



(*) Juan José Gutiérrez es el Director Ejecutivo de la Coalición Derechos Plenos Para Los Inmigrantes