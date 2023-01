Jennifer Lopez se muestra desnuda para la nueva campaña de su línea de belleza

Jennifer Lopez ha comenzado el año con mucha energía y nuevos proyectos. Para promocionar su nueva campaña de productos de belleza JLo Beauty la cantante posó desnuda y de perfil, demostrando que a sus 53 años tiene un cuerpo muy tonificado. Todo lo acompañó con un mensaje positivo: “Hablemos de las resoluciones de Año Nuevo… este año damos proridad a la motivación para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos y practicar el auto-amor cada día”.

La diva del Bronx también se dejó ver usando una tanga blanca y un ajustado body que resaltó su retaguardia, promoviendo para JLo Beauty un concepto motivacional, con su frase “mi cuerpo es capaz de hacer magia”.

Jennifer Lopez tiene todo listo para lanzar su álbum This is me…now, su primera producción musical con material inédito en nueve años, que es también la continuación de su disco This is me…then de 2002. En otras espectaculares fotografías ella lució muy sexy en ropa interior mientras posaba al lado de un piano. View this post on Instagram A post shared by Jlo Outfits (@jlo.outfits)

