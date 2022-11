Jennifer Lopez retoma sus redes sociales y anuncia su nuevo álbum “This is me…now”

Hace algunos días Jennifer Lopez borró sus publicaciones de Instagram y sustituyó la foto de su perfil con un fondo de color negro. Se trataba de una estrategia -como lo han hecho otros famosos- para regresar de forma espectacular, y ahora la imagen en ese espacio la muestra luciendo su abdomen de acero y usando un ajustado minicorset blanco.

Pero eso no es todo, ya que JLo también compartió un video en el que reproduce la portada de su álbum de 2002 This is me…then, para después, por medio de la técnica de morphing, mostrar su imagen actual. De esa manera informa que el año próximo lanzará su noveno disco, que llevará por título This is me…now.

Junto a su post Jennifer escribió los títulos de las 13 canciones que formarán parte del nuevo disco, que será su primera producción musical en ocho años. También se informó a través de un boletín que This is me…now será “una experiencia musical que narrará el viaje emocional, espiritual y psicológico que Lopez ha emprendido en las últimas dos décadas”. Y ella misma comentó: “Si como yo, a veces has perdido la esperanza y casi te has dado por vencido, no lo hagas. Y eso es real. Quiero enviar ese mensaje al mundo”.

