Eduin Caz de Grupo Firme pasa sus vacaciones dando de comer a sus gallinas ¡así fue el momento! | VIDEO

Las fiestas decembrinas estuvieron llenas de celebraciones para los famosos, y uno de ellos fue Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, quien presumió que celebró a lado de su familia en su tierra natal, Sinaloa, México.

El líder y vocalista visitó a su familia paterna en Culiacán, Sinaloa y según las fotografías que subió a su cuenta oficial en Instagram la pasó genial con sus abuelos, sus primos y todos sus seres queridos, pues la estrella del regional mexicano se olvidó de la fama y hasta fue el elegido para alimentar a las gallinas.

Eduin dio a conocer su felicidad y dejó claro que no siempre es necesario estar rodeado de lujos para estar en paz y con los que tanto amo, que compartir tiempo de calidad con su abuelo es una de las cosas que más disfruta hacer, además de estar con su esposa Daisy y sus hijos Gerardo y Geraldine.

“Así un poco de mis vacaciones familia. Los dejo que ando aquí en descanso solo paso a reportarme. Que tengan un bonito 2023. LOS AMO KBRONES”, escribió junto a varias fotografías y videos que están disponibles desde Instagram.

De inmediato empezaron a llegar los comentarios y buenos deseos de sus amigos y colegas, muchos de ellos todavía le predecían un feliz 2023 y otros aplauden la tranquilidad que muestra en las imágenes, pues admiten que no son nada posadas y que se ve en su entorno familiar muy feliz.

“Cómo me gusta la sencillez de este vato y su familia. Que lo lograron tener todo, TODO, y siguen fieles a sus raíces, con buena vibra, ayudando y conviviendo con sus abuelos, tíos, primos, hablan como toda la vida, no cambian su tono de voz por el típico de las Kardashian, no suenan fresones, no andan humillando a nadie”, señaló una de sus seguidoras.

