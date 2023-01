Sin sostén, Belinda posa muy sexy, usando un ajustado top azul con correas

Desde hace varios años Belinda combina su carrera de cantante con la de modelo de varias marcas, y ahora sorprendió a sus fans con un video en el que se muestra muy sexy como la imagen de una bebida energizante, usando un ajustado top azul con correas, el cual dejó ver que no llevaba sostén.

La artista de 33 años también posó como una “muñeca viviente” dentro de un set en forma de caja, luciendo su figura en un vestido rosa con abertura lateral; todo fue para la campaña de la marca de joyería Tous, que es una de sus favoritas.

Belinda despidió 2022 en la playa, pero antes de las fiestas se tomó unas selfies que causaron sensación entre sus millones de seguidores en Instagram. Ella presumió su escultural figura en un minivestido color champagne con corset incluido, y escribió el mensaje “últimas del 2022 💛✨✨” como complemento. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

