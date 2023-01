Por qué tus AirPods no conectan bien

El emparejamiento casi intuitivo de los AirPods con cualquier producto de Apple es uno de los puntos fuertes de estos audífonos que los han convertido en los preferidos de los amantes de la marca.

Sin embargo, esta facilidad para conectarlos puede fallar en algunos momentos ocasionando que el usuario no pueda disfrutar de forma correcta de su excelente calidad de sonido. Se sabe de casos en los que por una u otra razón los AirPods no se conectan de forma automática, lo cual puede llegar a ser un dolor de cabeza para los usuarios.

Desde Apple explican que esta situación puede ocurrir por una amplia cantidad de razones, tanto en dispositivos móviles como los iPhone, iPad y el iPod touch, como de sobremesa como por ejemplo en el caso de las Mac.

A continuación te contamos cuáles son las razones más comunes por las que tus AirPods no se conectan de forma automática:

1. iOS

Apple indica que la principal razón que ocasiona que los AirPods no puedan funcionar de forma correcta es que la versión iOS o iPadOS del dispositivo al que se están intentando enlazar no es la más reciente. Esta situación ocasiona un error que impide la conexión entre ambos.

Para resolverlo es necesario que el usuario proceda a actualizar el sistema operativo de su equipo y una vez hecho esto el problema debería desaparecer.

Otra razón es que los AirPods no cuentan con carga suficiente para poder encenderse, o que el equipo al que se desea enlazar no cuenta con la función de Bluetooth activada y por tanto no reconoce el audífono.

2. Mac

En el caso de las Mac los problemas de conexión suelen ocurrir por situaciones similares como el no contar con la opción de Bluetooth encendida, que el equipo no cuenta con la última versión de macOS, o que los AirPods no dispongan de suficiente carga.

A esto se suma también la posibilidad de que el usuario no haya establecido los AirPods como la fuente de audio a utilizar y por tanto pese a estar conectados estos no reproduzcan el audio en cuestión.

En caso de que alguna de estas recomendaciones no funcionen, recomiendan que el usuario establezca sus AirPods a la versión de fábrica.

Esto también te puede interesar:

– 3 características que ubican a los AirPods Pro como uno de los mejores audífonos del mercado

– Nueva generación de AirPods pueden utilizarse para ayudar a personas con pérdida de audición

– AirPods y AirTags: qué pueden esperar los usuarios con la nueva actualización de firmware de Apple