Creadores de Shorts en Youtube podrán monetizar sus publicaciones desde febrero 2023

Youtube informó que los creadores de contenido que publiquen shorts podrán comenzar a monetizar sus videos a partir del 1° de febrero. Con esta nueva modalidad los usuarios podrán generar mayores ingresos a partir de los videos que publiquen en la plataforma.

La compañía explicó que el nuevo mecanismo de monetización forma parte de una revisión más grande de su programa Youtube Partners. Esto implica que todos aquellos que ya formen parte del programa, o que deseen comenzar a hacerlo deberán firmar un nuevo acuerdo sin importar si tienen pensado monetizar o no sus Shorts.

“El Módulo sobre Monetización de Shorts permite que los canales participen en el reparto de ingresos provenientes de los anuncios que se miraron entre videos en el feed de Shorts. Una vez que aceptes este módulo, comenzarás a ganar dinero de los anuncios del feed de Shorts y de los ingresos de YouTube Premium por las vistas de Shorts aptas a partir del 1 de febrero de 2023”, anunciaron desde Youtube.

Destacan que los creadores no podrán comenzar a recibir dinero por las visualizaciones de sus videos hasta que no acepten las nuevas políticas de monetización. Esto quiere decir que no importará si un usuario logra obtener cientos de millones de visualizaciones, estas no generarán ningún tipo de beneficio económico.

Asimismo señalaron que el contenido apto para mostrar anuncios y que por tanto puede ser monetizado debe seguir los lineamientos de contenido apto para anunciantes. De igual forma, shorts que no sean originales y que provengan de escenas de películas o series de TV no serán aptos ya que son piezas protegidas por derechos de autor.

Además de estos requisitos, en septiembre de 2022 Youtube informó que para poder formar parte del Youtube Partner Program los usuarios que deseen postularse deberán contar con al menos 1,000 suscriptores, el equivalente a 4,000 horas de contenido visualizado y 10 millones de reproducciones durante los últimos 90 días. En caso contrario no serán admitidos al programa.

Un aspecto a destacar es el hecho de que Youtube no limitará el uso de canciones en los shorts ya que como parte de su programa está contemplado que los poseedores de estos derechos reciban la compensación correspondiente.

“Una parte de los ingresos de YouTube Premium se destina a cubrir los costos de las licencias musicales. Los pagos a cada creador se basan en su porcentaje de vistas de Shorts provenientes de suscriptores dentro de cada país”, detallaron.

