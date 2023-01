AMLO dice que abogados de García Luna buscan en juicio llamar a declarar a exfuncionarios y a un expresidente de EE.UU.

A unos días de que se realice en Estados Unidos el juicio por narcotráfico contra el exsecretario de Seguridad mexicano, Genaro García Luna, quien se encuentra detenido en una prisión de Nueva York, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer que los abogados del ex policía no quieren que se conozcan los bienes acumulados desde el año 2012 a la fecha por el entonces funcionario en el sexenio de Felipe Calderón.

“Hay 2 cosas que me llaman mucho la atención ya empezando, y lo digo porque si no cómo se va a enterar la gente, una es que no quieren los abogados de García Luna que se conozcan lo de sus bienes del 2012 a la fecha, que porque eso él lo logró con empresas privadas. Fíjense el razonamiento, ya nada más que se investigue hasta el 12, lo que acumuló de fortuna, del 12 en adelante eso no debe de investigarse”, dijo.

En su conferencia de prensa realizada este jueves 12 de enero desde Palacio Nacional, el mandatario mexicano dijo que otra de las cosas que le llamó la atención del próximo juicio es que los abogados de García Luna están buscando llamar a declarar (sin dar los nombres) a exfuncionarios y a un expresidente de Estados Unidos.

“Lo segundo, qué quieren que se llame a declarar a funcionarios de alto nivel del gobierno de Estados Unidos, incluido a un expresidente”, aseguró.

“¿Qué están sugiriendo los abogados?, que si actuó bien o mal el señor García Luna, lo hizo con el apoyo, reconocimiento, la aceptación de un expresidente de Estados Unidos o de altos funcionarios de Estados Unidos, hablando en plata”, precisó.

Tras asegurar que el juicio de Genaro García Luna, programado para el próximo martes 17 de enero, “va a estar interesante”, López Obrador dijo que ojalá y los medios de comunicación en México le den difusión.

“Ahora va a estar interesante lo del juicio de García Luna, de cómo guardaron silencio, aplaudían los momentos de represión, de tortura, de masacres, de compra de conciencias de lealtades, ahora va a estar muy bueno, mucho muy buen el juicio. A mí me importa mucho darle seguimiento, ojalá y los medios estén informando constantemente”, comentó.

“No vaya a ser que la prensa y los medios de México no pasen esta serie y que no se entere la gente. ¡Es importantísimo!”, expresó.

“¿Por qué nos importa esto?, para que se conozca la verdad y nunca jamás vuelva a suceder nada como esto en nuestro país, la no repetición, porque se vivía como en un ambiente de enajenación, todo se veía normal durante mucho tiempo como se veía la corrupción normal, entonces por eso es muy importante el que se conozca todo esto, el que se informe para que no vuelva a repetirse”, dijo.

Durante el sexenio del entonces presidente de México Felipe Calderón (2006-2012), Genaro García Luna fue el máximo encargado de la seguridad en México y previamente había dirigido entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado.

García Luna, quien está acusado de narcotráfico y de aceptar sobornos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa, fue arrestado en diciembre de 2019 en Dallas (Texas, EE.UU.) y trasladado a una prisión de Nueva York, donde se encuentra actualmente detenido y en espera de su juicio.

