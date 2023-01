“Quedar eliminado del Mundial creo que es peor que perder a un familiar”: La polémica declaración de Richarlison

La eliminación de Brasil en los cuartos de final de la Copa del Mundo de Qatar 2022 sigue calando hondo en algunos aficionados y jugadores brasileños, pero, sin duda, quien más afectado parece es Richarlison, ya que este domingo manifestó que el hecho de quedar fuera del torneo es algo más doloroso que perder a un familiar.

Luego de la derrota del Tottenham contra el Arsenal en la Premier League, el jugador que marcó el gol más bonito del pasado Mundial, se dio tiempo para recordar lo difícil que fue tener que volver a casa de la justa máxima del fútbol de selecciones.

“Creo que es peor que perder a alguien de tu familia, muy difícil. En mis redes sociales aún expreso un poco mi tristeza, pero hay que seguir adelante, trabajando en mi equipo para que las cosas vayan fluyendo positivamente”, manifestó el delantero de la Verdeamarela.

Luego de que la declaración circulara en redes sociales, el artillero del Tottenham fue blanco de números ataques por parte de los propios fanáticos brasileños, quienes consideraron que sus dichos fueron desafortunados, ya que le dedicaron frases como “perfecto anormal”, “el dinero le hizo mucho daño al cerebro de este hombre”, “está realmente delirando”, “comparación sin sentido”, “qué tontería” y “perder a un familiar es mucho peor”, por mencionar algunas.

Que comparação sem sentido….

Eliminação esportiva pior que perder alguém da família, que loucura…🤦‍♂️ — Guilherme Cardoso (@Guilhermeeec) January 16, 2023

Vale recordar que, tras caer en penales contra Croacia, el artillero fue uno de los más afectados por la derrota, al grado que declaró que quería irse a donde pudiera estar solo para poder llorar sin que nadie lo viera.

“Ahora tengo que ir a mi habitación a llorar. Me dan ganas de ir a un sitio y no volver nunca más. Soy jugador, pero soy aficionado en el campo. Así que este es un momento difícil. Ahora tenemos que volver a casa. Por desgracia, la copa no llegó. Creamos grandes expectativas, pero por desgracia fracasamos. Me gustaría pedir disculpas a todos los que nos apoyaron“, dijo el mismo día de la eliminación.

