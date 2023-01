Rihanna posa muy sexy al modelar su línea de ropa deportiva

Rihanna no olvida su faceta como empresaria, y ahora compartió en su cuenta de Instagram varias fotografías que la muestran luciendo su figura en un ajustado atuendo de top y leggings estampados, que forma parte de su nueva línea de ropa deportiva. Las imágenes han obtenido hasta el momento más de cuatro millones de likes.

La cantante lució espectacular usando un ajustado enterizo de encaje, uno de los nuevos lanzamientos de su marca de lencería Savage x Fenty que estará disponible para el Día de San Valentín, tal y como lo mostró en un promocional.

Falta menos de un mes para el espectáculo de Rihanna durante el medio tiempo del Super Bowl LVII. Ella causó sensación hace unos días al compartir el trailer oficial de su show, que será patrocinado por Apple Music. View this post on Instagram A post shared by badgalriri (@badgalriri)

