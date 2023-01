Cuándo hacer la dieta de la luna

Hace años se sostiene la creencia de que la luna posee una gran influencia sobre la tierra y los seres que habitan en ella, desde la rotación del planeta, hasta el ritmo cósmico se dice que tiene la capacidad de intervenir en la migración de aves, el ciclo menstrual y el comportamiento de las personas y de acuerdo con algunas mitologías este satélite representa el poder femenino con la denominación de la Diosa Madre.

Muchas civilizaciones antiguas la usaban para predecir acontecimientos climáticos y estacionales, marcar un tiempo y guiarse en sus expediciones y además la medicina tradicional asegura que su ciclo ejerce una poderosa fuerza sobre la salud. Pero, ¿Es posible que nos haga bajar de peso?.

La luna no tiene ninguna influencia sobre ganar o perder peso, no obstante puede servir como en las culturas ancestrales para establecer el inicio y el fin de un período. Por ese motivo, ha cobrado un gran auge la llamada dieta de la luna, que no es más que un tiempo entre un ciclo lunar y otro.

¿De qué se trata la dieta de la luna?

Este método poco convencional garantiza que ayuda a bajar hasta tres kilos de forma puntual, y consiste en hacer un ayuno de 26 horas justamente en la fase de la luna llena en transición a la luna nueva.

Los expertos recomiendan que durante este período sólo se permite ingerir líquidos, pueden ser jugos sin azúcar, caldos de verduras e infusiones. La influencia de la luna en este tiempo, es que se cree estar relacionada con la desintoxicación que experimenta el organismo y su efectividad radica en que con esta dieta se puede conseguir perder peso ya que se evita retener líquidos.

Hasta los momentos no hay una base científica que avale esta dieta, sin embargo el doctor Valter Longo investigador de longevidad en la Universidad del Sur de California afirma que a pesar de que el ayuno puede ser beneficioso para la salud, aún hay muchas cosas que no se saben sobre este método de abstinencia.

El especialista destaca que para algunos este método puede causar problemas, y explica que en diferentes estudios se ha comprobado que las personas que ayunan más de 15 horas pueden desarrollar cálculos biliares. Por lo tanto, lo más recomendado es que antes de iniciar un plan de régimen alimenticio que incluya ayuno, lo mejor es consultarlo con un especialista.

¿Cómo se hace la dieta de la luna?

La dieta de la luna como se ha indicado tiene dos partes de ayuno al mes, uno en la fase de luna llena y otro en la de luna nueva. En el resto del mes se puede complementar con ayunos más cortos y con una alimentación balanceada, también se puede agregar una rutina de ejercicio.

El ayuno es de 26 horas y se debe hacer dos veces al mes en luna llena y luna nueva. Se sugiere iniciar una hora antes de la fase lunar. Durante el período de abstinencia no se puede ingerir alimentos sólidos, solo líquido al menos dos litros de agua.

Es importante tener en cuenta que los alimentos procesados, azúcares, edulcorantes, lácteos, gaseosas y demás no están permitidos. Todos deben ser orgánicos.

