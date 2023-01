Usando leggings negros Belinda se deja ver escalando una pared en un centro comercial

Belinda siempre se impone desafíos, y ahora sorprendió a sus fans publicando en sus historias de Instagram un video (al parecer grabado por su amiga Bere de la Rosa) en el que aparece escalando una pared de roca en un centro comercial, con la canción “Malibu” de MIley Cyrus como fondo musical.

La cantante comenzó a practicar el rock climbing el verano pasado, cuando viajó en compañía del actor Jared Leto; ahora ella publicó en esa red social una colección de imágenes captadas durante sus vacaciones, posando en el Gran Cañón y mostrando su equipo para escalar.

Hace algunos días Belinda compartió en su cuenta de Instagram una nota en la que se informó que ella compartirá créditos con Diego Boneta y Luis Gerardo Méndez en una serie de ficción acerca del fallecido conductor de televisión Paco Stanley. Ella escribió junto a su post el mensaje: “Empezando el 2023 con este proyecto que me tiene muy emocionada!! Let’s go back to the 90’s 😬”. View this post on Instagram A post shared by Beli (@belindapop)

También te puede interesar:

-Belinda deja ver su tanga y luce su retaguardia al usar un ajustado atuendo transparente

-En microbikini, Belinda se lanza al mar desde un risco