Belinda deja ver su tanga y luce su retaguardia al usar un ajustado atuendo transparente

Aunque 2023 comenzó hace ya varios días fue hasta ahora que Belinda compartió en Instagram fotos y videos de su celebración, en la que lució espectacular con un ajustado atuendo de colores lleno de transparencias que dejó ver su tanga y su retaguardia. El post lleva hasta el momento más de 621,000 likes.

También hubo fiesta, en la que la cantante bailó con amigos y posó con fans para fotos. Ella estuvo acompañada de sus padres y hasta se dejó ver abriendo una botella para brindar por el nuevo año, en un video compartido por doña Belinda Schull.

Belinda no ha olvidado sus proyectos profesionales, y comenzó 2023 haciendo un promocional para una bebida energizante, usando un ajustado top azul sujetado al centro con correas, impactando una vez más a sus fans. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

