Cristiano Ronaldo anota doblete, pero no evita la caída del Riyadh XI ante el PSG de Lionel Messi en Arabia Saudita

El King Fahd International Stadium, de Riad fue la sede de un baile más entre Cristiano Ronaldo, quien jugó en el Riyadh XI, una mezcla entre las estrellas de dos equipos de Arabia ‘Al-Hilal & Al-Nassr’, y Lionel Messi con el París Saint-Germain, siendo uno más de los partidos más queridos y amados por los seguidores del fútbol y que quedó a favor del equipo comandado por el argentino 5-4, pese al doblete de ‘CR7’.

PSG poco esperó para celebrar el primer tanto del compromiso, pues Neymar Jr. habilitó a Lionel Messi por la banda izquierda, como resultado, el argentino corrió de cara al gol y tras una extraña salida del arquero rival, Mohammed Al Owais del Al-Hilal, Leo solo empujó el balón por un costado para así celebrar el primero de la noche al tercer minuto de juego.

¡GOL DEL PSG! 🔥



Lionel Messi abre el marcador con asistencia de Neymar 🤩



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/aRxYTkwit8 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Posteriormente, la mezcla entre los dos equipos de Arabia Saudita, comandados por Cristiano Ronaldo, intentó en diferentes oportunidades ofender al equipo del PSG, intentos que fueron detenidos por Keylor Navas, arquero que tuvo minutos en este duelo amistoso.

No obstante, la próxima jugada de peligro llegó al 25, momento en donde Messi filtró el balón para Kylian Mbappé, delantero francés que picó al vacío y corrió al arco para así definir ante Al Owais, arquero que nuevamente salió y dejó su cabaña desprotegida para que el subcampeón de Qatar 2022 definiera a placer. Sin embargo, todo esto quedó anulado debido a que el francés estaba en posición adelantada.

Al 31, un momento de tensión se vivió en el juego, pues Navas salió a buscar el balón centrado desde el costado. Sin embargo, el guardameta tico terminó golpeando en la cara a Cristiano Ronaldo, delantero letal que buscaba conectar con el balón aéreo y quedó en el suelo tras el impacto.

Como resultado, el principal del encuentro sentenció penal y amonestó a Navas, mientras que fue el mismo ‘CR7’ quien tomó el esférico y desde el manchón penal y con pierna derecha anotó el primer tanto de su equipo en el amistoso al 34.

¡EMPATA CRISTIANO RONALDO! 🤩



Keylor Navas salió e impactó con el rsotro del portugués, que terminó haciendo efectivo el penal 👀



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/Wj7159fcCC— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Tras esta acción, el juego ‘amistoso’ tuvo poco de esto, pues al 39 una contra armada por el ‘Riyadh XI’, que no pudo ser frenada por Hakimi al inicio, terminó con la expulsión de Juan Bernat, quien no tuvo más remedio que derribar a su rival. Al ser el último hombre, vio la tarjeta roja y dejó al PSG con 10. ¡SE QUEDA CON 10 EL PSG! 😱🟥



Expulsado Juan Bernat 👀



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/RAI0JEkJwF— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Pero esto lejos de molestar al equipo parisino lo impulsó, pues tan solo tres minutos más tarde, Marquinhos, central y capitán del conjunto de Francia, se encontró un centro de Mbappé dentro del área chica. Como resultado, el balón ingresó y colocó el marcador 2-1 a favor del conjunto parisino. ¡GOL DEL PSG! 🔥



Marquinhos adelanta a los franceses 💥



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/ChJm8ntUpp— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Y con dicho resultado, el equipo de Paris no quitó el pie del acelerador, pues al 45, Neymar Jr. ingresó al área rival y terminó cayendo luego de la falta recibida por el central Ali Al Boleahi, esto tras la intervención del VAR. No obstante, el arquero que estuvo en Qatar 2022 con Arabia no se dejó intimidar y debuto el lanzamiento hecho por el brasileño. ¡PARÓ EL ARQUERO! 😱



Mohammed Al-Owais evitó el gol de Neymar desde el punto penal 😳



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/7Gd7VvMpvm— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Y tras esta jugada, al 40+5, el empate llegó, y fue nada más y nada menos que Cristiano Ronaldo, delantero que aprovechó un rebote en el poste, y el fallo de Sergio Ramos, para así rematar con la pierna izquierda e igualar las acciones antes de irse al descanso. ¡OTRO DE CRISTIANO RONALDO! 🔥



El astro portugués devuelve la paridad al marcador 👀



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/JsB4zeK5LO— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Al 53′, el PSG se colocó nuevamente en ventaja durante el amistoso. En esta oportunidad, el otro central del equipo parisino anotó tras una nueva asistencia de Mbappé. Ramos colocó el pie derecho tras el pase de ‘kiki’ a pocos metros de la línea de gol y colocó el 3-2. ¡GOL DEL PSG! 🔥



Kylian Mbappé asiste a Sergio Ramos, que pone a ganar a los campeones de Francia 🤩



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/xNYR6N8H9o— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

No obstante, esta alegría poco le duró al PSG, pues al 56′ Gonzalo ‘Pity’ Martínez colocó un centro desde la esquina y encontró a su compañero, el surcoreano Hyun-Soo Jang, defensor que conectó de cabeza e igualó las acciones por tercera vez. ¡VUELVEN A EMPATAR LAS ESTRELLAS DE RIYADH! 👀



Hyun Soo Jang hace el 3️⃣-3️⃣ de cabeza 💥



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/CjEKqHGh84— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Pero una nueva oportunidad llegó para el equipo de Francia, pues tras un disparo de Messi, impactó en la mano de Ali Al Boleahi, autor de la otra pena máxima en contra de su equipo. En esta jugada Neymar no tomó el balón y dejó a Mbappé, elemento que agarró el esférico y colocó el 4-3 a favor de su equipo al 60. ¡OTRO MÁS DEL PSG! 👀



Kylian Mbappé pone el cuarto desde el punto de penal 🔥



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/1p5CEUFZt8— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Posteriormente, al 60′ muchos cambios llegaron al compromiso, pues fue en ese punto en donde Cristiano Ronaldo y Lionel Messi dejaron su puesto en la cancha, sentenciando así su posible último juego de sus carreras. Además, Neymar Jr., Navas, Mbappé y Ramos abandonaron el campo.

Luego, la siguiente jugada aprovechada por el equipo de Paris llegó al 77′, pues fue ahí cuando Gianluigi Donnarumma imprimió velocidad desde su arco, encontró a Ismael Gharbi, que cedió el balón a Hugo Ekitike que tras una larga carrera disparó con pie derecho y anotó el 5-3 a favor del PSG.

¡GOLAZO DEL PSG! 🔥



Hugo Ekitike hace el quinto para los dirigidos por Galtier 💥



🍿 No te pierdas el 🐐 🆚 🐐 en el PSG vs. Riyadh All Star XI EN VIVO por beIN SPORTS Ñ. pic.twitter.com/uuUJ3j4MYG— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

El último gol de la noche cayó al 94, pues fue en este momento en donde el conjunto de Riyadh colocó el 5-4 en el marcador. El tanto llegó gracias al disparo desde fuera del área autoría de Anderson Talisca que se le metió al arquero italiano por la mano derecha y terminó agitando las redes segundos antes del pitazo final. ¡OTRO DE LAS ESTRELLAS DE RIYADH! 🔥



Anderson Talisca agregó uno más para los locales 👏



🇸🇦 Riyadh All Star XI 4️⃣-5️⃣ PSG 🇫🇷 pic.twitter.com/vIuX4LCusD— beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) January 19, 2023

Con toda esta lluvia de goles, jugadas importante y una gran cantidad de estrellas, el tiempo de juego llegó a su final y nos dejó al equipo francés como el ganador del amistoso ante el Riyadh XI, combinado de dos equipos de Arabia Saudita comandado por Cristiano Ronaldo.

También te puede interesar

–Tigres UANL vs Xolos: ¿Cómo ver al conjunto de Diego Cocca ante Tijuana en Estados Unidos?

–Lionel Scaloni elige el mejor jugador de la historia entre Diego Armando Maradona y Lionel Messi

–Edin Dzeko destrona a Cristiano Ronaldo como el jugador más longevo en anotar en una final de Supercopa de Italia