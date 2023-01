Mbappé, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. son ovacionados en el King Fahd International durante el PSG vs Riyadh XI

El King Fahd International estuvo repleto de estrellas, pues dicho estadio fue el jugador donde el PSG venció 5-4 al Riyadh XI, pero esto no es todo, pues al tener una gran cantidad de jugadores importante, todos los aficionados presentes en el recinto deportivo se dieron a la tarea de ovacionar a cada uno de los elementos presentes.

En concreto, jugadores como Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. fueron los que se llevaron los aplausos de los presentes en el estadio. El hecho sucedió luego del minuto 60′, instante en el que las diferentes figuras dejaron el terreno de juego y se sentaron en el banquillo de suplentes.

Tras estar en la banca, la televisora oficial enfocó uno a uno los jugadores que estuvieron en el juego amistoso, y fue ahí, en donde el estadio se hizo notar y comenzó a aplaudir y hacer ruido para realizar la ovación al francés, portugués y brasileño, respectivamente.

¡Neymar y Mbappé se llevaron la ovación del King Fahd International Stadium! 🤩



En la actuación personal, podemos ver como el subcampeón del mundo en Qatar 2022 entregó dos pases a gol y anotó un tanto en la goleada del PSG ante las estrellas de Arabia Saudita. Por otro lado, Neymar Jr. también dio una asistencia que fue capitalizada por Lionel Messi para abrir la cuenta del cotejo y falló un disparo desde el manchón penal.

Por otro lado, Cristiano Ronaldo marcó dos goles para su equipo y logró igualar las acciones en dos ocasiones. No obstante, no pudo evitar la caída del conjunto árabe y en estos momentos deberá pasar página para así pensar en lo que será su debut oficial con el Al Nassr. ¡Cristiano Ronaldo también se llevó el aliento del público! 🤩



