Horóscopo de Mhoni Vidente para la semana del 23 al 28 de enero de 2023

El horóscopo de la semana de la célebre astróloga Mhoni Vidente te dice qué te deparan los astros del lunes 16 al sábado 28 de enero de 2023, así como los números de la suerte para tu signo del zodiaco.

Aries

Semana de estar con muchas presiones en cuestiones personales y de trabajo por eso te recomiendo que tengas más paciencia y trata de ser más cauteloso con lo que vayas a proceder con tus acciones, recuerda que tu signo es muy impulsivo y siempre se busca problemas donde no los hay así a mantenerse tranquilos y con buena actitud.

Te llega un viaje de imprevisto por cuestiones de trabajo que va a ser muy rápido, pero provechoso que te va dejar buenas relaciones públicas. Días de estar con muchos buenos proyectos de trabajos nuevos y cierre de contratos que la abundancia va a tocar tu puerta en esta semana.

El día miércoles te viene una invitación a comer y un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo, arreglas asuntos legales a tu favor que te va ayudar a estar más tranquilo en tu vida. Te viene un golpe de suerte con los números 09, 21, 34 y trata de usar más el color azul o amarrillo que eso va a acrecentar tu suerte.

Tauro

Semana de estar con suerte en cuestiones de proyectos nuevos de trabajo o te invitan a un negocio, trata de analizarlo bien y recuerda que tu signo siempre está pensado en hacer dinero por eso las buenas oportunidades te van a llegar en estos días así que aprovéchala. Te busca un familiar para invitarte a una fiesta familiar, realizas exámenes de tu escuela universitaria y decides a entrar un diplomado que eso te va a servir para tu futuro.

Días de estar haciendo más ejercicio y escapar el estrés, recibes una propuesta de amor formal o por fin tendrás una pareja que te hablará de estar en un compromiso y para los que estaba solteros les llegarán varias invitaciones de salir a cenar o estar pasando una noche de pasión.

Cuídate de problemas con tu carácter o trata de medir las consecuencias de tus actos, tendrás un golpe de suerte con los números 13, 88 y trata de usar unos zapatos nuevos para que pises la suerte toda la semana.

Géminis

Semana de tomar decisiones importantes que van a afectar tu contorno laboral, recuerda que tu signo siempre está en busca de estar progresando y siempre sentirse importante y este es el momento de buscar esa oportunidad de crecer así que no lo dudes que si se te va a dar lo que tanto deseas. Cuídate de chismes a tu alrededor, recuerda que tu signo levanta muchas envidias por es trata de ser más discreto con tus éxitos y planes.

Recibes la invitación de salir de viaje por cuestión de tu pareja, te haces unos estudios médicos y todo te sale de lo mejor, recuerda que siempre debes de terminar lo que empieces y más en cuestión de estudios. Tendrás un golpe de suerte con los números 19, 70 y trata de usar algo de oro o plata para que la suerte este presente más tiempo contigo.

El Géminis va a estar atravesando por época de abundancia que te recomiendo que te pongas ropa de color azul fuerte y blanco para que te atraigas más la suerte, te regalan una mascota, cambias el plan de pagos de tu celular.

Cáncer

Días de estar con nuevas ideas para tu trabajo o negocio, recuerda que tu signo de agua te hace ser muy creativo y siempre estar innovando nuevas formas de crecer en lo profesional y esta semana se te va a dar una junta en cuestiones de cambios positivos en tu trabajo, solo trata de no querer imponer tu decisión lo mejor que puedas hacer es solo opinar y que entre todos se llegue a una solución laboral positiva.

Son tiempos de ahorro y estar analizando un cambio en tus gastos, solo trata de invertir en tu persona o en tu casa que eso es la mejor inversión. Te llega la propuesta de ya vivir en pareja y formar un hogar, recuerda que tu signo siempre busca sentirse amado y protegido. Cuida tu familia y trata de no alejarte tanto de ellos que necesitan de tu protección.

Te vas de viaje por cuestiones de trabajo o emprender un negocio nuevo. Sigue con la dieta que eso te hará estar de lo mejor, te compras ropa para cambiar de look, tendrás un golpe de suerte con los números 21, 30, tu color el amarrillo y verde.

Leo

Semana tener las energías revueltas, esto significa que vas a tener algunas dificultades en cuestiones de tu trabajo o negocio así que te recomiendo tratar de solucionar todo de la mejor manera y cuanto antes mejor para que después no cargues con situaciones complicadas. Días de cambiar personal de tu área de trabajo o hacer contrataciones nuevas, te llega la invitación de salir de viaje para el mes de marzo, acépatelo que te va a ir de lo mejor.

Arreglas un crédito de coche, haces pagos de gobierno o pagos de impuestos, decides hacerte una cirugía estética que te hará verte de lo mejor, recuerda que tu signo es el rey de la selva y siempre necesita verse de lo mejor. Para los Leo que están en pareja van a estar hablando de un compromiso firme en su relación les llega un regalo que no esperaban como un anillo.

Te busca tu mami para pedirte un favor, arreglas un asunto legal que va está a tu favor, tus números de la suerte son 03, 48 y trata de usar más el color naranja o amarrillo para que la suerte este de tu lado.

Virgo

Semana de lograr los objetivos que tienes en mente para progresar, van ser unos días de tomar decisiones en cuestiones laboral, pagas tu tarjeta de crédito y compras muebles para tu casa, en cuestiones de salud solo cuídate de las depresiones o nervios, solo trata de entender que todo lo que te pasa es por acumules experiencias y seas más fuerte así que no dejes que los malos pensamientos invaden tu mente.

Por fin encuentras a la persona ideal y decides ya vivar en pareja y los Virgo que están solteros les va a venir un amor que va a ser muy compatible contigo. Te regalan una mascota, compras boletos de avión para esta semana ir a un negocio nuevo, te busca tu amor del signo de Aries o Sagitario para irse de viaje o visitarte si estás viviendo lejos, recuerda que ese amor se va a quedar contigo.

Te invitan a trabajar en gobierno o proyectos políticos, ya no comas tanto, sigue con la dieta y el ejercicio recuerda que tu signo es muy vanidoso y como te ven te tratan así que mantente de la mejor forma. Arreglas papeles de escuela y decides cambiarte de carrera universitaria, tendrás un golpe de suerte el día martes, recuerda ese día poner una vela roja y pedirle a tu ángel de la guarda que venga la abundancia y prosperidad a tu vida. Tus números de la suerte son 01,20, 77.

Libra

Semana de mucho trabajo y problemas en asuntos legales, trata de no acelerarte tanto y encontrar la solución cada uno de tus asuntos pendientes y solo recuerda que tu carácter a veces en vez de solucionar atrae más las dificultades así trata de pensar dos veces antes de tomar acciones. Te va llegar una sorpresa por parte de un amor que te hará muy feliz, recuerda que tu signo está en una etapa de ya formalizar su relación de pareja.

Sigue con la dieta y el ejercicio que ya te vez de lo mejor, te viene una invitación a salir de viaje para Semana Santa, recibes un dinero que no esperabas por cuestiones de comisiones o las ventas, decides cambiarte de casa o departamento. Yo sé que a veces se te hace muy difícil cambiar de trabajo, pero si vez que allí no te valoran es mejor buscar nuevos horizontes, recuerda que tú eres muy perfeccionista en lo que haces y te mereces algo mejor en tu vida laboral.

Tus números de la suerte son 07, 66 tu color el naranja y verde, si eres Libra mujer vas con el médico para checarte tus hormonas y si eres Libra hombre trata de checarte la sangre y la presión alta, te buscan para invitarte de padrino a una boda.

Escorpio

Semana de estar con mucho trabajo y juntas con tus jefes para cambios de puesto y proyectos nuevos que tú serás parte importante en todo desempeño, solo trata de cuidarte de las envidias recuerda que tu signo brilla mucho y eso les molesta a tus compañeros por eso te recomiendo que uses algo de plata como anillo o cadena para que pueda alejar el mal de ojo.

Arrearlas papeles de hacienda o pagos de un crédito, trata de no pelear con tu ex pareja recuerda que hay personas que no pueden separase totalmente de ti y eso hace que te busque, pero trata de dialogar y decir le que eso ya no puede ser, recibes una sorpresa amorosa por parte de un amor nuevo que te va dejar muy feliz, cuídate de problemas del estómago o gastritis trata de ir con tu médico.

Este día martes tendrás una revelación divina que te va a ayudar a estar mejor en todos los sentidos, por eso te recomiendo que prendas una vela de color rojo y pedir lo que tanto deseas a tu ángel de la guarda y verás cómo será cumplido. Te proponen un negocio de asesoría legal o comercialización de productos acéptalo que te ir de lo mejor, tus números de la suerte son el 31, 40 y tu color el azul y rojo, le ayudas a tu padre en cuestiones de un negocio familiar.

Sagitario

Semana de iniciar una nueva etapa de tu vida, recuerda que siempre Dios pone los momentos ideales para ser felices, firmas un contrato nuevo o renuevas el que tienes en cuestión de trabajo, trata de seguir ahorrando para un futuro y hacer los pagos que tienes pendientes, un familiar te pide prestado para resolver una emergencia, tramitas tu licencia o pasaporte recuerda que es muy importante tener todo en orden para cuando lo vayas ocupar.

Eres muy bueno para empezar negocios y hacerlo triunfar, pero cuando ya lo tienes te aburre y decides hacer otra cosa distinta así trata ya de cambiar eso y ser más constante en tu vida laboral, por fin decides ya estar estable con tu pareja y te invitan a tener una cena romántica, para los Sagitarios que están solteros vas a salir con amigos con derechos o amistades, pero tu signo nunca va estar solo por su carisma y sensualidad.

En cuestiones médicas todo te saldrá súper así que te puedes hacer cualquier operación médica y ya no lo pienses tanto regresa a los estudios o trata de terminar tu carrera universitaria, tus números de la suerte son 21, 55 tu color el blanco y verde.

Capricornio

Semana de reinventarse otra vez, recuerda que tu signo siempre va a pasar por momentos difíciles en la vida, pero tu capacidad de salir adelante hace que tu carácter te haga más fuerte y siempre tomes las mejores decisiones, recuerda que si no te gusta tu trabajo puedes buscar otro dónde te sientas más útil y con miras de prosperidad, recuerda que los astros van estar de tu lado.

Días de pasarla de lo mejor vas a sentir que el amor verdadero tocó tu puerta y hablarás de formalizar y a los Capricornio solteros van a ser unos días de amores nuevos. Tendrás que hacer unos pagos de última hora, tramitas tu seguro social o papelería de hacienda. Cuidado en cuestiones de salud sobre todo en ulceras o gastritis trata de no guardar coraje.

Tendrás un golpe de suerte con los números 06, 30, 76 y trata de vestirte de colores fuertes y no prestar dinero para que no te roben la suerte. Días de inscripción o pagos de colegiaturas, recuerda que tu signo siempre busca el saber más o estarse capacitando, te compras ropa para una fiesta, sabrás del viaje de un familiar o persona muy querida.

Acuario

En sí esta semana será muy buena para todos los nacidos bajo este signo, sobre todo de la fuerza que tendrás en todo lo relacionado en negocio y trabajos nuevos es tu mejor época de crecer en lo económico y más porque estas tu energía renovándose por tu festejo de cumpleaños en sí serás un líder indiscutible de casi todo lo que realices.

Será una semana de cambios muy fuertes en tu vida amorosa, decides quedarte o irte, recuerda que los nacidos bajo el signo son muy impulsivos y a veces no controlan la pasión de su fuerza y eso los hace tener varios tropiezos en la vida, así que tendrás que aprender a dominar todo ese carácter que llevas desde tu ser para así logras las metas que tengas en mente. Recibes una sorpresa amorosa y un regalo por tu cumpleaños, en cuestión de salud será una semana de cambios, decides cambiar por completo tu look y verte de lo mejor en todos los sentidos.

Serán unos días de dedicarte para ti en tu físico que te llevará a pensar y realizar varias operaciones estéticas, también ten cuidado en esta semana con lo que pienses que tu mente estará muy elevada con lo espiritualidad y todo lo que pienses se te dará así que a atraer todo lo positivo en tu vida. Días de estar preparando tu fiesta de cumpleaños, te viene un golpe de suerte con los números 04, 15 y tu color el amarrillo.

Piscis

Semana de sentirte en plena renovación personal y darte cuenta que es tiempo de madurar y ya empezar a buscar un trabajo mejor que te haga sentirte valorado. Te llega la invitación a cenar con un nuevo amor y para los Piscis que ya están en una relación van a ser unos días de ya pedir un compromiso formal con tu pareja, pero tu mejor meta en esta semana será por fin no ser tan rencoroso y empezar a perdonar para que no te cargues con problemas que no son tuyos acuérdate que eres el signo consentido de Dios y eso te va a ayudar a salir adelante más rápido y siempre tu signo tendrá la oportunidad de tener revelaciones divinas y tener mucha ayuda de tu ángel de la guarda solo pide y se te dará.

Ten cuidado con los pagos atrasados de tu casa, en esta semana tendrás la oportunidad de tener un golpe de suerte con los números 08, 21 y trata de usar mucho perfume para cortar lo negativo, recuerda que tu signo son dos peces encontrados y eso te hace sentirte a veces muy bien otras veces muy mal y la mejor manera de controlar ese carácter es salir a caminar o meditar y eso te va a ayudar a tus pensamientos negativos se vayan de tu vida. En tu casa con tu familia todo de lo mejor, te llega un dinero extra para salir de viaje y tramitas tu pasaporte o visa, al signo de Piscis que están casados serán padres próximamente.

