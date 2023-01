Carlo Ancelotti se hace viral por regalar chicle a un aficionado en pleno partido del Real Madrid (Video)

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti vuelve a ser motivo de noticia por un gracioso episodio que ocurrió en el último encuentro de Liga del Real Madrid ante el Athletic Club de Bilbao. El estratega italiano terminó cumpliendo el deseo de un fanático que le había pedido un chicle de regalo.

El hecho ocurrió el pasado domingo durante el partido que el Madrid terminaría llevándose en condición de visitante 0-2 en San Mamés ante el Bilbao. Cuando los merengues estaban ingresando a la cancha para disputar el segundo tiempo y Ancelotti estaba llegando para sentarse en el banquillo, un hincha de la grada le gritó pidiendo un chicle de regalo.

“Carlo, dame un chicle, un chicle, dame un chicle. Ah, gracias”, insistió el aficionado. Al recibir la goma de mascar por parte del DT no pudo contener la risa y la emoción. De fondo se puede oír como otro hincha le grita “dame a mí también”.

El clip fue compartido en TikTok por un fanático marroquí identificado como ‘Babaychou’. En el video se puede ver la cara del hombre que viste una chamarra de la selección africana semifinalista del Mundial de Qatar 2022.

La grabación compartida por este usuario alcanzó 2.8 millones de reproducciones en TikTok, más de 388,000 likes y miles de reacciones en los comentarios. “A mí me hace eso Ancelotti y me dan tres paros cardíacos”; “Yo me lo guardo y le hago una vitrina”; “Dios tiene a sus favoritos”; “Humildad del viejo”, fueron algunas de las apreciaciones de los internautas.

Carlo Ancelotti forma parte del grupo de entrenadores junto a José Mourinho y Sir Alex Ferguson que son conocidos por su afición a la goma de mascar durante los partidos.

Los chicles y el italiano tienen una historia particular en el Real Madrid. El entrenador de 63 años fue el responsable de llevar a los blancos a conseguir la décima Champions League después de más de una década de sequía. Esa final ante el Atlético de Madrid se caracterizaría por un empate agónico en el minuto 93 y que dejó la imagen de un Ancelotti atiborrándose de chicles tras el gol para calmar los nervios y la ansiedad.

