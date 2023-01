Miguel Layún restringirá saludos a fanáticos tras ataques por polémico video a político

Luego de la polémica en la que quedó envuelto Miguel Layún por un video dirigido al secretario de gobernación de México, Adán Augusto López, el jugador se pronunció a través de las redes sociales y manifestó que restringirá sus saludos a los fanáticos como consecuencia de esta controversia.

Fue por medio de su cuenta oficial en Twitter donde el jugador de Club América explicó que desconocía a quien iba dirigido el clip y aseguró que suele hacer este tipo de grabaciones a amigos y conocidos cuando se lo piden.

Para probarlo, Layún dejó varios extensos tuits acompañados de cuatro videos donde muestra que sus saludos siempre llevan la misma estructura y solo cambia el nombre del destinatario.

“No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura. Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias. Y es por el simple hecho de haber crecido en una casa donde papá veía las noticias todas las mañanas y podía notar el estrés que le generaba, y esto lo sabe la gente que me conoce”, aseveró.

“Me duele lo que se ha hecho porque ahora tendré que restringir mis saludos solo para gente que conozco, y no para cualquier persona o fan que lo solicite. Insisto, me parecía lógico que hubieran deducido esto con solo buscar más videos de saludos míos, en fin, preferimos generar likes e interacción que investigar un poco más. Que lastima tener que ser así ahora”, escribió.

Este último mensaje, Layún lo acompañó con una captura de pantalla de un chat de WhatsApp donde se puede ver cómo le solicitan un video saludo y el jugador se negó de forma educada por los últimos acontecimientos. “Ya ves que piden saludos y uno termina empinado”, precisó.

No creía necesario PROBAR lo que es lógico, pero ante los ataques recibidos quiero dejarles diferentes mensajes que mando a mis amigos/conocidos cuando me lo solicitan, todos con una misma estructura.



Yo soy una persona a la cual NO le gusta la política, no veo noticias… p1 pic.twitter.com/TTxfdpjyQd — Miguel Layun (@Miguel_layun) January 22, 2023

Miguel Layún y Giovani Dos Santos fueron objeto de duras críticas luego que trascendiera material audiovisual en el que envían saludos al secretario de la gobernación de México, Adán Augusto López, quien ahora es candidato a la presidencia.

