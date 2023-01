Shakira debuta en el número 9 del Billboard Hot 100, no logrando vencer a Miley Cyrus

Desde hace algunos días los pronósticos se orientaban a que una de tres canciones de artistas femeninas podría debutar en la primera posición de la lista Hot 100 de sencillos en la revista Billboard: “Flowers” de Miley Cyrus; “Kill Bill” de SZA y “Music sessions #53” de Shakira. Finalmente fue el primero de estos temas el que llegó al número 1 en el chart correspondiente al 28 de enero.

La colaboración de Shakira con Bizarrap es popular en muchos países, pero en la lista principal de sencillos en esa publicación debutó en el noveno lugar; algunos atribuyen ese resultado a que se lanzó hace ya más de una semana, pero también a que no está en idioma inglés, lo cual aminora su impacto por su ingenioso “juego de palabras” en su letra, dirigida a la ex pareja de la colombiana, Gerard Piqué. View this post on Instagram A post shared by billboard (@billboard)

Sin embargo, basta ver el listado del Global 200 de Billboard (en el que se excluye a Estados Unidos) para notar el alcance del tema de Shakira y el productor argentino, que se coloca en la segunda posición, por encima de SZA y sólo siendo superado por “Flowers”, que marca el regreso de Miley a la escena musical, tras una intensa campaña de promoción previa. View this post on Instagram A post shared by Billboard Charts (@billboardcharts)

Los mensajes de Shakira hacia Piqué y el impacto de la colaboración de ésta con Bizarrap han sido comentados hasta en programas matutinos de Estados Unidos, como The View, en el que las conductoras elogiaron la canción, diciendo que “Shakira tiene al mundo entero cantando la letra hacia su ex”, aunque cometieron el error de acompañar la nota con escenas del video de “Te felicito”, un dueto de la colombiana y Rauw Alejandro que fue lanzado hace nueve meses.

