Tras despidos masivos, Microsoft anuncia inversión multimillonaria en ChatGPT

Los empleados de Microsoft apenas tuvieron tiempo de asimilar el anuncio de sus despidos, cuando el gigante tecnológico anunciaba una nueva inversión millonaria en la empresa que desarrolla el famoso y controvertido chatbot ChatGPT.

Pasaron poco más de 48 horas para que Microsoft transitara de los titulares sobre los 10,000 despidos que llevará a cabo en las próximas semanas, a un anuncio sobre una inversión “millonaria y multianual”.

De acuerdo con la información disponible sobre el anunció, Microsoft estaría apostando por la empresa OpenAI y por sus desarrollos tecnológicos enfocados en la inteligencia artificial, como parte fundamental para el desarrollo futuro de su negocio.

Hasta ahora no se conoce la cifra exacta con la que Microsoft fondeará a esta empresa con sede en San Francisco; sin embargo, de acuerdo con fuentes cercanas a la operación, citadas por The New York Times, el trato sería de $10,000 millones de dólares.

No es la primera vez que Microsoft confía sus recursos en OpenAI, pues anteriormente ya había invertido $3,000 millones de dólares en esta empresa, lo que da una idea de hacia dónde quiere llevar su negocio el gigante tecnológico.

Microsoft se prepara para una nueva etapa

El movimiento de Microsoft fue anunciado en medio de un cisma en el sector de las grandes empresas tecnológicas que ha comenzado a conocerse como la “burbuja tecnológica” en Estados Unidos.

Esto luego de que varios gigantes de la industria, además de Microsoft, anunciaron en las semanas y días recientes despidos masivos ante las condiciones negativas de la economía y por cambios sustanciales en sus negocios posteriores a la pandemia.

En la lista se suma Amazon, con recortes de 18,000 empleados, Google, que recortó 12,00 puestos de trabajo, Meta, con 11,000 plazas menos, y Spotify, con 600 empleados que perdieron sus trabajos, entre otros.

Sin embargo, en medio de estas noticias que cimbraron el mercado laboral en Estados Unidos, Microsoft da un paso al frente para anunciar el rumbo que la empresa tomará de cara a los próximos años.

El gigante tecnológico busca fortalecer su presencia en el mercado de la inteligencia artificial para hacer frente a otros competidores del sector que también han dado pasos hacia este sector, como Google, Meta y Apple.

Y ChatGPT parece una apuesta correcta, al menos así lo ha demostrado este chatbot experimental que ya ha dado mucho de qué hablar por sus capacidades como generador de texto e imágenes, motor de búsqueda y editor de contenidos.

Sin embargo, en las últimas semanas, ChatGPT también ha levantado críticas y temores, principalmente en el sector académico, en donde se cuestiona la capacidad de este chatbot para generar contenido que ocultaría casi a la perfección casos de plagio.

Microsoft prepara también un gasto de $1,200 millones de dólares para el pago de las indemnizaciones y acuerdos de cierre para los 10,000 empleados que perderán sus trabajos.

