Un estudiante de secundaria en México construyó un auto con piezas de una lavadora vieja

Rosvel Emir Cruz Herrera, un joven estudiante de secundaria de 16 años de edad, se ha convertido en tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer que fue capaz de construir un auto a partir de piezas de una lavadora vieja.

El joven que cursa sus estudios en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, conocido popularmente como la CONALEP, contó que se inspiró en varios videos tutoriales de Youtube para poder diseñar y construir su auto, el cual utiliza para desplazarse desde su casa hasta su colegio.

“Yo estaba en Facebook y me salían fotos de carritos, también en YouTube. Entonces pensé que podía hacer uno, así que con los materiales que tenía en mi casa lo formé. Tenía una cuatrimoto pequeña y las herramientas, me guíe de los videos que aparecían en Facebook y me iban gustando para implementarlos en el mío”, reveló Herrera.

El estudiante indicó que la construcción del auto se hizo a partir de piezas descartadas que encontró en su casa y que gracias a su ingenio pudo reciclar para poder crear un auto funcional. El joven cuenta que para poder construir el auto recibió ayuda de su padre para ir armando el vehículo, pues entre otras cosas necesitó un motor de motocicleta, así como otras piezas propias de un auto tales como un freno, acelerador y palanca de velocidades.

“Tiene la suspensión delantera y los brazos de dirección de la cuatrimoto pequeña, la orquilla trasera también es de la cuatrimoto. El motor es de una moto y lo demás es de pura tubería que fuimos haciendo. El tanque del combustible es de una bomba de presión de agua, pero la entrada y la salida [para el combustible] es del tanque de otra moto. Tiene freno, acelerador, clutch y palanca de velocidades, mientras que el volante es una cadena a la que le dimos forma redonda con una cubeta. El piso es la lámina de una lavadora y el asiento me lo regaló un tío”, explicó.

El estudiante cuenta que tardó unos dos meses para poder terminar la construcción del vehículo y posteriormente demoró otras dos semanas con la puesta a punto del auto. Una vez culminado todo este proceso de verificación de su funcionamiento se animó a comenzar a ir a la CONALEP en el auto, lo que le ha permitido ahorrar dinero.

“Yo creo que me falta mucho [para terminar su vehículo], de todo lo que le quiero hacer está lista en un 70 por ciento y reconozco que hay opiniones encontradas sobre mi proyecto, pero voy a seguir trabajando en él para que sea perfecto y seguro. Agradezco los buenos comentarios y los malos, porque de ellos puedo aprender. Tengo 16 años y todavía tengo tiempo para perfeccionar y crear”, añadió.

