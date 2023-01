Karim Benzema se da vida de Rey en una mansión a las afueras de Madrid

A sus 35 años, el francés Karim Mostafa Benzema se ha convertido en el mejor futbolista que posee el Real Madrid en la actualidad y de ahí deriva el hecho de que perciba más de $13,000,000 de dólares de salario anual, además de una enorme cantidad de ingresos que genera a su cuenta bancaria por concepto de publicidad.

Quizá de ahí deriva el hecho de que el reciente ganador del Balón de Oro viva como todo un Rey en una mansión ubicada en la exclusiva urbanización Ciudalcampo, a escasos kilómetros del centro de Madrid.

La propiedad cuenta con seis habitaciones, sala, comedor, cocina, 10 baños, gimnasio, piscina exterior de concepto infinito y un amplio garaje. Todo rodeado de un paisaje de naturaleza envidiable.

Es una construcción de arquitectura moderna, distribuida en dos plantas, con enormes jardines y que permanece vigilada por cámaras de seguridad durante las 24 horas del día, lo cual le otorga un millonario valor en el mercado inmobiliario.

La planta baja se diseñó bajo un concepto abierto que genera la sensación de amplitud.

Sus enormes ventanales de grueso cristal impiden el acceso de ruidos del exterior.

En la cocina de la casa destaca una gran isla central, con espacios de almacenaje, pero un desayunador equipado con sillas altas acapara la atención. View this post on Instagram A post shared by Karim Benzema (@karimbenzema)

A decir verdad, en cada rincón de la morada se percibe la inclinación por el lujo y la mejor prueba es el gran vestidor del delantero galo, donde diversas creaciones de Louis Vuitton, Chanel, Dior, Balenciaga, Armani, Hermes y Jean Paul Gaultier, aguardan la hora de ser utilizadas por Benzema.

Al igual que la mayoría de otros atletas de elite, el ídolo del Real Madrid también cuenta en su domicilio con un moderno gimnasio donde cuenta con todo lo necesario para mantenerse en forma.

Ahora bien, si el futbolista requiere salir a dar un paseo por Madrid sólo debe caminar hasta lo que parece ser un museo automotriz, pues en el garaje permanecen alineados sus modelos de Mercedes-Benz SLR McLaren, Bugatti Veyron, Bugatti Chiron, Mercedes GL65AMG, RSY, Audi RS6.

También te puede interesar: