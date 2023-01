Activistas se lanzan contra grupo de exasesor de Trump por demanda contra inmigrantes

Un grupo de 20 estados gobernados por republicanos forman parte de una demanda liderada por la organización conservadora America First Legal, la cual busca detener el programa de protección temporal para inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

Esa organización es liderada por Stephen Miller, exasesor político del expresidente Donald Trump y autor de sus principales programas contra inmigrantes.

La coalición de defensores de los derechos de los inmigrantes, incluido We Are All America, criticó la demanda “por motivos políticos” presentada por estados como Florida, Tennessee, Louisiana y Alabama, contra la administración del presidente Joe Biden.

“La demanda plantea preocupaciones sobre su naturaleza discriminatoria de apuntar a países de personas de color, ya que esos estados no impugnaron un programa de libertad condicional similar para Ucrania”, acusa la coalición a favor de inmigrantes. “Es otra evidencia más del mal uso del sistema judicial para promover el racismo y el nacionalismo blanco”.

Los líderes las organizaciones a favor de inmigrantes han expresado sus preocupaciones y están pidiendo acciones para brindar soluciones a largo plazo a la inmigración.

“We Are All America denuncia esta demanda, ya que dejaría a comunidades que están en riesgo más vulnerables a expulsiones y ataques”, acusa Basma Alawee, directora de campaña de We Are All America.

“En lugar de presentar una demanda, necesitamos que los estados trabajen juntos para implementar soluciones sostenibles que aborden las necesidades humanitarias de las personas que buscan seguridad”.

Agregó que la demanda de miembros del Partido Republicano deja ver la necesidad urgente de una reforma migratoria.

“Agregar Florida a esta demanda afirma la implacable agenda antiinmigrante del gobernador [Ron] DeSantis, no la de los floridanos”, dijo Paula Muñoz, directora de organización de Florida Immigrant Coalition. “También denunciamos la hipocresía del régimen de DeSantis, que opta por interponerse en el camino de reunir a las familias que representa”.

La demanda de los republicanos busca detener el programa recién iniciado por el presidente Biden para proteger en forma temporal a 30,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, otorgándoles una acción diferida de deportación por dos años, además de Autorización de Empleo, pero las personas deben aplicar desde sus países y tener un patrocinador en EE.UU.

Cabe recordar que entre las políticas apoyadas por Miller se encuentra el Título 42, una medida sanitaria por COVID-19 utilizada para la expulsión de millones de inmigrantes en la frontera.

Un programa polémico

Si bien el plan ha generado divisiones incluso entre demócratas, éstos no están en contra de la protección, sino que dicha política restringe a los beneficiados de solicitar asilo y les impide solicitar el apoyo en la frontera con México, a riesgo de ser expulsados en forma expedita.

“Cuando las personas vulnerables en riesgo deciden migrar, no es por elección sino por las terribles circunstancias en las que se encuentran”, consideró Sharon Nije, directora de Comunicación y Asociación Estratégica de la Organización de Luisiana para Refugiados e Inmigrantes. “Denunciamos esta demanda inhumana que solo conducirá a más caos en lugar de una posible solución a la crisis de refugiados”.

Judith Clerjeune, directora de campañas y defensa de la Coalición por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee, acusó que hay una campaña desde hace “décadas” en contra de los inmigrantes, que incluso ataca las opciones legales.

“Cuando se presenta un camino para una migración segura y legal, [esos grupos] inmediatamente aprovechan la oportunidad para cerrarlo”, acusó Clerjeune. “Cuando se abrieron caminos similares para los migrantes que huían de Ucrania, los gobiernos estatal y federal, incluidos los líderes conservadores, dieron un paso al frente para crear un ambiente de bienvenida. Esto deja en claro que sus ataques a la migración están alimentados únicamente por el racismo y la supremacía blanca”.

Te puede interesar:

– CBP One: El sistema en línea para aplicar a asilo en Estados Unidos se satura rápidamente

– Las excepciones al Título 42 que se pueden aplicar a inmigrantes en la frontera norte de México