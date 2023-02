Clara Chía, novia de Piqué, habría sido hospitalizada de emergencia por culpa de la canción de Shakira | VIDEO

El escandaloso romance entre Gerard Piqué y Clara Chía Marti no deja de ser noticia, igual los daños colaterales que ha ido dejando a su paso. Y no nos malentiendan, no sólo nos referimos a las grandes canciones que ha creado Shakira, sino también las afectaciones a la salud de la veinteañera pues habría parado en el hospital.

Pues en redes sociales no la han dejado de acusar de ser la responsable de terminar con la relación que la cantante y exfutbolista tuvieron durante 12 años.

Estos constantes ataques incrementaron por la reciente canción de la barranquillera, lo que esta vez la llevaría directo a un hospital ante un ataque de ansiedad.

Así lo dieron a conocer las periodistas Laura Fa y Lorena Vásquez en El Nacional, donde detallaron que los comentarios negativos para Gerard Piqué y su nueva novia se intensificaron tras la colaboración con el productor argentino Bizarrap.

“Eso disparó su popularidad, pero en el sentido menos deseable del término. No puede más con la presión de haberse convertido en un personaje vilipendiado por media humanidad. Desde que saliera su nombre y su imagen a la luz de los comentarios, los insultos, los rumores y las indirectas no han cesado. Ahora la reconocen por la calle, le cantan las estrofas más hirientes, la aprieta en redes” LAURA FA Y LORENA VÁSQUEZ

Hasta el momento no se han revelado más detalles sobre el estado de salud de Clara Chía, sin embargo, algunos internautas destacaron que la presión mediática podría llevar a la joven a terminar su relación con el exfutbolista.

Esto se da tan sólo unas semanas después de anunciar el fin de su relación y en medio de rumores de una infidelidad a Shakira.

Pues el exjugador del Barcelona se dejó ver por primera vez con la estudiante de 23 años que también trabaja en Kosmos, empresa de Piqué.

Desde entonces, la joven ha visto alterada su paz ante el acoso de los medios y fanáticos de la cantante colombiana que no dudan en entonar frente a ella frases de “Music Session #53” que estarían dedicas para ella.

Todo indica que las fuertes críticas y los ataques en su contra, que parecen no tener fin al presentarse tanto en redes sociales como en la calle, le han pasado factura a Clara Chía Martí ya que la joven fue hospitalizada de emergencia en el “Quirón salud” de Barcelona tras sufrir un ataque de ansiedad.

