Esposa de Dani Alves desmiente falsas informaciones y asegura que cuando tenga algo que decir lo hará a través de sus redes sociales

La esposa de Dani Alves volvió a pedir respeto a los medios de comunicación y aseguró que las informaciones difundidas sobre una presunta solicitud de divorcio hacia su marido han sido informaciones falsas, además dejó claro que no se ha comunicado con ningún periodista o medio de comunicación, y que ya llegará el momento de hablar.

Las afirmaciones las hizo la modelo española en una publicación a través de sus historias de Instagram. “Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio, ni ningún periodista en concreto“, dijo Joana Sanz. De igual manera señaló que cuando tenga algo que decir lo dirá a título personal con un comunicado a través de sus redes sociales.

La mujer de Dani Alves recordó que en los actuales momentos hay un proceso judicial en curso el cual a su juicio no debe ser intoxicado. Cabe recordar que hace poco se dio a conocer que la esposa le habría solicitado el divorcio al lateral derecho y que este no le habría respondido porque no quería verla en la cárcel.

Ante esta realidad y con las declaraciones de Joana Sanz se deja claro que los rumores de divorcio con el exjugador de Pumas son falsos, al menos hasta ahora.

