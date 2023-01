Le piden el divorcio a Dani Alves: su resistencia puesta a prueba mientras sigue en prisión

El presente y futuro del futbolista Dani Alves es oscuro y parece que irá empeorando conforme pasan las semanas. En esta oportunidad su esposa, la modelo Joana Sanz, le ha pedido el divorcio, ante las irrefutables pruebas que señalan que el brasileño le fue infiel, indiferentemente de la presunción del delito que se le acusa en España.

Medios españoles, principalmente Telecinco, informaron que luego de pensarlo mucho y hablarlo con su entorno, Joana Sanz tomó la decisión “muy meditada” de pedirle el divorcio a Alves, mientras que éste sigue en prisión preventiva.

La también empresaria ya se reunió con sus abogados para hacer la petición sin reunirse directamente con su todavía esposa, el cual ha renunciado a tener encuentros ‘vis a vis’ en la prisión Brians 2 de Barcelona.

Leticia Requejo, periodista de Telecinco, también reveló que Joana Sanz cree en la confesión de la víctima de abuso y agresión sexual presuntamente perpetrado por Dani Alves: “No duda en ningún momento del relato”.

La petición de divorcio se conoce luego de una avalancha de rumores en los últimos días sobre un rompimiento total y especialmente luego que Joana Sanz, de 30 años, borrara de su perfil de Instagram todas las fotografías junto a Alves, con el que se casó en 2017 tras un par de años de noviazgo.

“Quiero dejar claro que las informaciones recientes sobre cosas que yo he dicho son totalmente falsas. No me he puesto en contacto con ningún medio ni ningún periodista en concreto. Cuando tenga algo que decir lo haré yo, Joana Sanz, vía comunicado en mis redes sociales. Todo lo demás son especulaciones. Agradezco la preocupación, pero en estos momentos hay un proceso en curso que merece no ser intoxicado”, dijo en los últimos días Sanz.

“He superado situaciones muy difíciles”: la resistencia de Dani Alves puesta a prueba

Desde una prisión compartiendo con otros reos con sentencia, Dani Alves aseveró recientemente (a través de su defensa) que había superado “situaciones muy difíciles” y que nada le asustaba de cara al proceso judicial en marcha, por lo que la ruptura de su matrimonio ahora será una dura prueba para su fortaleza mental y emocional.

En la periferia de Barcelona, Dani Alves ha empezado a mostrar su personalidad, la cual, según sus compañeros reos, es la de alguien estoico, seguro y con mucho ímpetu.

Ya anteriormente su equipo de abogados del bufete Martell Abogados, liderado por el venezolano-español Cristóbal Martell, había declarado a la prensa que Dani Alves se mantenía “sereno y tranquilo”, expectante a lo que pueda ocurrir en un futuro.

