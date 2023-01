“He superado situaciones muy difíciles, no me asusta nada”: Dani Alves se mantiene estoico en la cárcel y no busca trato preferencial

Tras cumplir 10 días recluido en la cárcel de Brians 2, que se encuentra en la periferia de Barcelona, Dani Alves ha empezado a mostrar su personalidad, la cual, según sus compañeros reos, es la de alguien estoico, seguro y con mucho ímpetu.

Según lo publicado por La Vanguardia, algo que fortalece mentalmente al futbolista dentro de prisión es tomar lo que le está sucediendo como un reto más en su vida, ya que les ha contado que ha tenido una vida difícil y que no se inmuta por lo que le sucede, porque tiene la esperanza de que podrá superarlo.

“Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Ésta será una más que pasará. No me asusta nada”, ha manifestado el futbolista a sus compañeros, de acuerdo con lo publicado por el medio citado.

Los presos que han convivido con el astro que jugó con el FC Barcelona, aseguran que, dentro de prisión, Alves asume su papel como uno más de ellos y que nunca ha buscado ni pretendido que se le de un trato preferencial.

“El futbolista se ha quedado afuera, y el Dani que está aquí es uno más”, agregaron sobre el máximo ganador de títulos en la historia del fútbol.

Vale recordar que Dani Alves se encuentra bajo prisión preventiva tras una acusación de agresión sexual, mientras transcurre la investigación y concluye el juicio que determinará si es culpable o inocente, ya que él argumenta que la relación con la mujer que lo señala fue consensuada.

