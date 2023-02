¡Desgarrador! Aislinn Derbez confiesa por primera vez que sufrió un aborto | VIDEO

Aislinn Derbez esta vez volvió a estar bajo los reflectores tras realizar fuertes revelaciones al dar a conocer que perdió un bebé.

En la más reciente entrega de su podcast llamado “La Magia del Caos” pues resulta que la actriz de 36 años habló en esta emisión sobre el miedo en el embarazo.

Esto después de que su invitada, la esposa del gobernador de Nuevo León revelara que tuvo que enfrentar un aborto hace un par de años. Pero lo que más sorprendió fue que la hija de Eugenio Derbez confesó que ella también sufrió la pérdida de un bebé, lo cual, nunca antes había revelado públicamente.

“Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos. Esta es la primera vez que lo digo, a mí también me pasó vivirlo como a ti y a muchísimas mujeres, perdemos bebés en la primera etapa del embarazo, incluso en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los demás que más tabú son. Se siente muy feo, duelo mucho y como que dices ‘algo está mal con mi cuerpo ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá nunca más?’”

AISLINN DERBEZ