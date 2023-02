Nacho Ambriz candidato para entrenar a México: ya se habría reunido con Rodrigo Ares de Parga

Se esperaba que al iniciar febrero ya la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hubiera designado al nuevo entrenador de la Selección, sin embargo todo lo contrario, hay un gran atraso en las gestiones para elegir al nuevo timonel de El Tri.

En las últimas semanas se conoció que en el podio por tomar las riendas de la Selección de México quedan Miguel ‘Piojo’ Herrera (libre) y Guillermo Almada (Tuzos del Pachuca), mucho más atrás el siempre deseado Marcelo ‘Loco’ Bielsa y ahora se suma de nuevo a las posibilidades el experimentado Ignacio ‘Nacho’ Ambriz (Deportivo Toluca).

Según el medio 90min, el nuevo director de selecciones nacionales, Rodrigo Ares de Parga, tuvo una entrevista con Ambriz con el objetivo de conocer sus filosofía, métodos y plan de trabajo en caso de tomar la Selección, esto bajo el auspicio de la directiva del Toluca, que siendo parte de la Liga MX también tienen parte en la decisión final de la escogencia del entrenador.

Además de esto, Nacho Ambriz es bien visto en lo interno de la FMF debido a su empatía y rectitud, además que no ha mostrado interés en el puesto, algo que valoran porque haría el trabajo de forma correcta y sin pasiones que podrían llevar el proyecto a un fracaso prematuro, como ha sucedido en el pasado.

Duras críticas contra la estructura del fútbol mexicano

Cuando todavía estaba fresco el recuerdo del fracaso en el Mundial de Qatar 2022, Nacho Ambriz echó sal en la herida mexicana al criticar con dureza la estructura del fútbol azteca y explicar el porqué del fracaso en el máximo torneo de selecciones.

Nacho Ambriz admite que le gustaría llegar al 'Tri', pero primero quiere ganarse esa oportunidad con títulos con Toluca. 😈



Pide a la federación que le den una oportunidad a un técnico mexicano. 🇲🇽



▶@chussque https://t.co/vixkdsaHWT pic.twitter.com/vDjQEWk92y — La Afición (@laaficion) January 5, 2023

“Debo decirle, tenemos una crisis futbolística a nivel Selección, llámese directivos, entrenadores, futbolistas, sino entendemos eso así va a estar complicado”, dijo Ambriz en la conferencia de prensa.

A juicio, el desorden y malas decisiones en la dirigencia solo ocasionan que los futbolistas mexicanos no quieran vestir la verde de El Tri y busquen otros países.

“Creo que el mexicano trabaja bien, podría ser un mexicano (el próximo entrenador de la selección), con el respeto a los extranjeros, creo que el mexicano tiene sus cosas, lastimosamente no hay paciencia. La Federación debe tener la tranquilidad, no apresurarse a ver a quien pone. Hay que recordar que no habrá competencia, habrá partidos moleros, equipos que van a pelear por el Mundial no van a querer jugar contigo”, agregó.

Sigue leyendo: