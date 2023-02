Oribe Peralta quita peso a la opción Miguel Herrera para México: “No sé si tenga el perfil”

Inició febrero, el mes en el que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) deberá definir quién se sentará en el banquillo de entrenador de la Selección y todo indica que el escogido saldrá entre Miguel ‘Piojo’ Herrera (libre) y Guillermo Almada (Tuzos de Pachuca); en menor medida el siempre difícil Marcelo Bielsa, un ‘sueño imposible’ para los directivos mexicanos.

Pero para el retirado goleador mexicano Oribe Peralta, la opción del Piojo Herrera no es la mejor para El Tri. Casi 70 partidos y 25 goles con la Selección de México, le dan autoridad al ex jugador de Monterrey, Chivas y América, entre otros clubes de la Liga MX, para emitir una opinión que pudiera incidir en la decisión final de la FMF.

Sin demeritar las capacidades de Herrera como entrenador, Oribe Peralta aseguró que no es lo que necesita México para liderar el nuevo proceso rumbo al Mundial de 2026, considerando además el reciente fracaso conseguido en Qatar 2022.

“No sé si Miguel sea el perfil ideal. Para mí es un gran entrenador, tuve varias etapas tanto en clubes como en selección con él. Transmite muy bien sus ideas y hace que el jugador lo plasme en la cancha, pero eso esperemos que la gente que debe tomar esa decisión la lleven de la mano con el proyecto que quieren poner sobre la mesa”, explicó en declaraciones a medios de comunicación.

Asimismo, el ex futbolista de 39 años consideró que la clave para lograr el éxito en el proceso es la planeación y la duración: “Me gustaría que dijeran cuál es el proyecto, que sean más derechos y que no dependa de un solo entrenador, sino de la Federación en sí. Se puede alcanzar un proyecto de 8 años y que beneficie a la Selección. Es el momento para corregir muchas cosas, es algo que se tiene que hacer. Hoy en México queremos que todo ocurra de la noche a la mañana y las cosas no son así, se van haciendo cimientos para bases sólidos y tener buenos proyectos”.

Sigue leyendo: