Petición para que Donald Trump no se postule a la presidencia de 2024 llega a 20,000 firmas

A través de Faithful America un grupo de cristianos lanzó una petición que se opone a la candidatura presidencial de Donald Trump para 2024. La petición que fue lanzada desde el pasado noviembre y este sábado alcanzó más de 20,000 firmas y esperan reunir 25,000.

La petición dice que Trump “tiene la intención de redoblar las tácticas fascistas que llevaron al mortal ataque cristiano-nacionalista del 6 de enero en nuestro Capitolio”.

También dijeron no tener claridad sobre cómo se van a desarrollar las elecciones del 2024, pero tiene claro que “otra presidencia de Trump sería un desastre para nuestro país”.

La misiva argumenta que el movimiento pro-Trump Make America Gran Again, MAGA, rechazó las enseñanzas cristianas fundamentales en el Evangelio “el expresidente insurreccional, quien infamemente arrojó gases lacrimógenos a manifestantes pacíficos para tomarse una foto con una Biblia afuera de una iglesia episcopal que no lo apoyaba, usó repetidamente la religión como arma en sus últimas dos campañas, y 2024 no será diferente”.

Mencionaron a las personas que lo apoyan solo para alcanzar el poder “múltiples pastores hambrientos de poder y líderes nacionalistas cristianos como Mike Huckabee, Mark Burns y Eric Metaxas ya están haciendo cola para apoyarlo, fingiendo falsamente que hablan por todos los cristianos”.

La petición termina dejando en claro la posición de los cristianos “en este momento crucial, hablemos como cristianos y dejemos en claro que Donald Trump no comparte nuestros valores y nunca tendrá nuestros votos”.

