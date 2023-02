Día de San Valentín: 4 signos del zodiaco odian celebrar a pesar de tener pareja

El Día de San Valentín no es una fecha que a todo el mundo entusiasma. Lo cursi del 14 de febrero puede ser nauseabundo para algunos y la razón podría ser su horóscopo. Según la astrología hay signos del zodiaco que odian con singular resentimiento esta romántica fecha a pesar de estar en una relación.

En consecuencia, estos signos del zodiaco pueden olvidar regalar un detalle a su pareja pues para ellos es como cualquier otro día. Sin embargo, otros no tienen reparo en expresar a su pareja que odian todo lo asociado a Cupido. ¿Quiénes son estos signos? A continuación, te lo decimos.

Este signo no necesita que sea San Valentín para ser detallista con su pareja pues lo hace casi a diario. No espera una fecha especial para mostrar su amor, lo hace cuando lo siente y quiere, así que el 14 de febrero puede pasar desapercibido para él. Además, Virgo no es un signo cursi que demuestra amor con globos o tarjetas, según Collective World, lo hace de manera práctica a través de actos de servicio como lavar ropa, hacer de comer o recoger los platos.

Géminis piensa que lo más importante es estar juntos, así que más allá de esperar regalos lujosos y cursis, quiere pasar tiempo de calidad con su pareja. Además, suele ser olvidadizo por lo que no es raro que esta fecha no sea una de las más importantes en su calendario.

Si algo odia Acuario es navegar con la corriente. Es rebelde y enemigo de los estereotipos, así que no esperes que sea una pareja que te sorprenda con una nota de San Valentín, una rosa y una cena romántica. Expresa su amor de manera única y hace lo contrario a las presiones sociales. Así que es posible que prefiera esconderse en casa e inventarse cualquier compromiso para saltarse esta fecha.

Un Sagitario no se siente incómodo expresando sus emociones, por eso el Día de San Valentín puede asustarlo mucho. No querrá que todos en la calle lo vean comprando dulces, globos, peluches y flores a su pareja. Demuestra amor con acciones y tiempo juntos.

