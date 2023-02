Gustavo Dudamel es nombrado director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York

Uno de los latinos más importantes de la música clásica en el mundo, Gustavo Dudamel, girará un cambio que desde ya deja un vacío en algunos y causa mucha emoción en otros no sólo en el ambiente de la música de cámara, sino también en la comunidad hispana de los Estados Unidos. El venezolano dejará de ser el director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles y pasará a desempeñar el mismo cargo pero en la Filarmónica de Nueva York.

En el sitio web de la NY Phil ya figura como el nuevo Director Musical y Artístico de esa institución. La La Phil aún no se pronuncia oficialmente sino en sus redes sociales, pues este cambio no será inmediato para el venezolano Gustavo Dudamel. Mismo que también se desempeña como director de la Ópera Nacional de París y de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de su natal Venezuela. View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Philharmonic (@laphil)

La Filarmónica de Nueva York anunció en voz de sus propia presidenta y directora ejecutiva Deborah Borda y quienes la presiden Peter W. May y Oscar L. Tang, que para el año 2026-27 el director Gustavo Dudamel estará dirigiendo la orquesta. Estos después que Jaap Van Zweden termine su temporada bajo el mismo cargo. El venezolano estará al frente de la NY Phil durante cinco años. Recordemos que ha dirigido la LA Phil estuvo 13 años. View this post on Instagram A post shared by Los Angeles Philharmonic (@laphil)

Por supuesto será recibido con todos los honores que merece en La Gran Manzana por la organización musical el próximo 20 de febrero. Se realizará una rueda de prensa y se hará el anuncio oficial de Gustavo Dudamel como director musical y artístico de la Filarmónica de Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Gustavo Dudamel (@gustavodudamel)

“En nombre de la junta directiva, nos da muchísimo gusto que Gustavo Dudamel haya aceptado dirigir nuestro futuro creativo”, fueron las palabras de Peter W. May y Oscar L. Tang. En cuanto al músico de 42 años aseguró: “… Estoy agradecido a los músicos y al liderazgo de la Filarmónica de Nueva York al embarcarnos juntos en este camino nuevo y hermoso”.

También aprovechó de dirigir un sentido mensaje a la que ha sido su casa por mucho tiempo, la La Phil: “Gracias a mi querida familia de la Filarmónica de Los Ángeles y la YOLA por ayudarme a aprender y crecer a través de innumerables desafíos y triunfos; y a mi Maestro Abreu y los músicos de Venezuela que han estado conmigo desde el comienzo”. No hay duda que es un cambio importante que sigue dejando el nombre de los hispanos en le mundo muy en alto.

