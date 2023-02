Polémico beso entre Jill Biden y Douglas Emhoff es viral y ¡Kamala Harris no ha visto el video! 

El discurso del Estado de la Unión, uno de los eventos más importantes para un presidente, dejó varios “chismes”, pero el que se robó la noche fue sin duda el extraño beso entre la primera dama Jill Biden y el esposo de la vicepresidente Kamala Harris, Douglas Emhoff.

Las televisoras estadounidenses transmitieron en vivo el discurso del presidente Joe Biden y captaron momentos claves de la noche, como por ejemplo, la llegada de Jill Biden. La primera dama se apresuró a tomar su asiento en la tribuna principal del Congreso, donde también se encontraba el esposo de Kamala Harris, ambos se saludaron con un beso que ha sorprendido a propios y extraños.

Jill Biden y Doug Emhoff se saludan con… ¿un beso en los labios?



¿Esto es normal?

pic.twitter.com/dP40k3yKHx — julio (@julioalbarracin) February 8, 2023

El video rápidamente se volvió tendencia en redes sociales y los usuarios se han preguntado si el beso aparentemente en la boca es un efecto óptico o en realidad estrecharon sus labios

Algunos usuarios incluso han pedido al VAR que intervenga y dé una vez por todas su veredicto, además, no ha faltado el que le pide a Kamala Harris que “controle a su marido”.

En entrevista con Despierta América, la vicepresidente fue cuestionada sobre el polémico beso y para sorpresa de muchos, ¡Kamala no ha visto el video!

“No he visto el video. No sé, pero yo sé que la primera dama y el segundo caballero están trabajando arduamente con lo que estamos haciendo con mi esposo, trabajando contra el antisemitismo y es muy importante. Mi esposo acaba de estar en Polonia y estaba revisando lo que debemos hacer para luchar en contra del odio, pero también el odio contra los inmigrantes y tristemente lo hemos visto en nuestro país, pero de verdad la primera dama y el segundo caballero se preocupan por mucha gente que son pasados por alto”, respondió Kamala sobre el beso.

View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)