Migbelis Castellanos y Arana Lemus en exclusiva: El sueño de ser presentadoras de ‘Premio Lo Nuestro 2023’

Ambas pasaron por ‘Nuestra Belleza Latina’, una de ella ganó… Las dos están en ‘Enamorándonos USA’, una en redes la otra de co-host junto a Pietro en el bar… Una de ellas estudió comunicaciones, estuvo en Miss Universo y se formó en los medios, la otra la vida la fue llevando a pelear por lo que quería, y se nutrió de las oportunidades que abrazó.

Ellas son Migbelis Castellanos y Arana Lemus, quien en entrevista exclusiva nos hablan del doble sueño que están por cumplir como presentadoras de ‘Premios Lo Nuestro 2023’ en donde la venezolana, con mucha más experiencia y con años esperando esta oportunidad, le abre la puerta a su compañera y amiga para que juntas transiten lo que todo talento quiere: conducir la alfombra y estar el en backstage de la gala.

A continuación ellas mismas lo cuentan, y Arana resalta la generosidad de Migbelis, y la mentoría que le da a diario que hace que ella también puede dar este gran salto con menos estudio y menos experiencia, las amigas “Ying y Yang”, como ellas mismas se definen.

Migbelis Castellanos y Arana Lemus. Fotos: TelevisaUnivision

-Alfombra, puerta del hotel, backstage… ¿En qué parte de ‘Premio Lo Nuestro’ no van a estar?

Migbelis Castellanos: Definitivamente no vamos a estar sentadas como audiencia en esta oportunidad (risas)… ¡Que emoción! que se nos haya dado la oportunidad, y además juntas porque tenemos una amistad muy bonita, que nació en ‘Nuestra Belleza Latina’, la vida da tantas vueltas que ahora estamos las 2 haciendo lo que nos gusta, y estrenándonos en ‘Premios Lo Nuestro’ también.

-¿Qué es lo que van a estar haciendo?

Arana Lemus: Las dos tenemos en ubicaciones estratégicas, pero en esta ocasión, por lo menos yo que nunca había hecho parte de los premios, ahorita vamos a estar en backstage… Esto me emociona demasiado, porque todo lo que había hecho ha sido para redes sociales, y ahorita en la televisión, la televisión de verdad me llena mucho de alegría. Y aparte compartirlo con Migbelis, que siempre lo habíamos deseado, siempre lo habíamos querido, porque hemos hablado de que nosotras dos hacemos un complemento perfecto. Así que de tantas súplicas, y de tanta declaración al universo, se nos dio por fin, y eso es demasiado emocionante.

-Migbelis para ti, ¿qué significa esta doble tarea, doble responsabilidad y doble sueño cumplido?

Migbelis Castellanos: Yo creo que esta es la prueba de que de alguna manera más allá de los jefes, el público se ha encariñado con el trabajo que he venido haciendo por tanto tiempo, y vuelvo otra vez, ahora mi jefe, porque obviamente hay oportunidades que uno se las va ganando, y después queda en manos de otras personas que te pongan o no te pongan, y yo les tengo que dar las gracias a todos por haberme dado oportunidades claves durante mi crecimiento en la cadena, oportunidades que han hecho que la imagen y la carrera de Migbelis llegue hoy a poder tener la capacidad de irse en vivo con un backstage, en unos premios tan importantes como ‘Premio Lo Nuestro’, de cubrir una alfombra, y tener entrevistas con los artistas, todo lo que he hecho, da este resultado, es la suma de esto… Creo que es mucho trabajo, y mucha dedicación, estar enfocado, y de alguna manera, el apoyo de la gente que va caminando con un uno en todo este en este camino.

-¿Cómo es para ustedes está dupla realizada?

Arana Lemus: Voy a ser muy sincera, en algún momento expresé que, de pronto, yo no había tenido la formación académica, yo lo que he aprendido es por las herramientas que me ha dado Univisión, y por eso yo estoy muy agradecida, porque he tenido la oportunidad de informarme, de tomar clases, ir aprendiendo mientras se va haciendo el trabajo… Para mí Migbelis en este camino ha sido fundamental, porque de verdad ha sido una gran mentora para mí. Me ha ayudado demasiado, ella siempre está muy pendiente de lo que yo digo, y de cómo lo digo, y trata de corregirme, a mí esto no me molesta, a mí eso me llena de emoción saber que mi compañera, la persona con la que más he compartido en toda está trayectoria que he tenido, se preocupa porque las dos brillemos, y no le interesa como que apagar una cosa para ir a brillar en la otra… Esto significa crecimiento personal, crecimiento profesional, afianzar lazos tan fuerte, es complicado encontrarlo en esta carrera, aunque no lo crean muchas personas hablan de dientes para afuera, como que existe una amistad, pero nosotros lo podemos decir de verdad, y que lo más importante es como que desarrollar bien nuestro trabajo, para mí eso es demasiado importante en la parte personal y en la parte profesional.

Migbelis Castellano: ¡Ay negra!

Migbelis Castellanos y Arana Lemus. Fotos: TelevisaUnivision

Arana Lemus: Y yo me pongo muy sentimental, es porque yo sé que muchas personas han seguido en mi carrera, a mí me ha costado demasiado, pues yo soy de Colombia, es un poco complicado mantenerse en la industria, y no ha sido tan fácil para mí realmente, cualquier cosa que a mí me da, cualquier tarea, por más pequeña que las personas la vean, porque siempre asocian todo, tú trabajas en televisión, pero es que nunca te vemos… Aquí demostramos que las redes sociales son tan importantes, que te van llevando a ese camino donde quieres llegar. Para mí nunca ha existido un reto pequeño, para mí cada cosita que yo hago, si sean 10 segundos en un programa, 15 segundos, es tiempo que vale oro, y que siempre me está llevando como en la dirección correcta.

-Migbelis ¿qué sientes cuando, por ejemplo, Arana dice que tú formas parte tan importante de su carrera, hace unas semanas Pietro decía exactamente lo mismo?

Migbelis Castellano: Me da mucho, mucho orgullo, y siento agradecimiento por mi familia, por mi papá, creo que el hecho de querer ayudar siempre a los demás, o no ayudar sino compartir lo que uno aprendió en el camino, es súper valioso, y vale mucho más que el éxito que uno pueda llegar a tener en la carrera. Siéndote muy honesta, Arana es mi amiga, pero también somos compañeras de trabajo, que ya se sientan cómodas con mi presencia, me hace de verdad crecer muchísimo, más todo lo que he aprendido.

Cuando yo entré a Univisión, de verdad también estaba perdida, yo había ganado un concurso de belleza, todo el mundo estaba muy contento, yo también estaba contenta, pero no sabía con qué se ‘comía la tostada’, y por dónde empiezo… Cuando me empezaron a dar oportunidades al aire, sí pensé que iba a tener un poco más de apoyo en mis compañeros, pero siempre hay como que, cada quien está en su mundo, cada quien tiene su ocupación. Sin embargo, creo que Dios me ha puesto a una Arana, en esta oportunidad, muy de cerca porque trabajamos haciendo la programación que va al aire de UnMás, y ahora también trabajamos en ‘Enamorándonos’, y no hay nada más bonito que eso, que compartir de lo que uno ha aprendido, y yo de verdad espero que ese sea mi legado, que pase muchísimos años más, que la gente se quede con que yo no me quedé con nada de lo que vi, ni de lo que aprendí, yo todo lo compartí, que la gente pueda aprender de eso también, para seguir en alcanzando sus sueños…

-¿Qué es lo que más disfrutas, Arana de cada uno de estos pequeños triunfos que te llevan a la meta o al camino de los sueños?

Arana Lemus: Lo que yo más disfruto principalmente, es demostrarme en cada ocasión, a mí misma, que yo soy la única responsable del rumbo que tomó mi destino, yo soy la única responsable de cambiar mi historia, y de luchar cada día con todas las situaciones no tan buenas que me ha puesto la vida… Son las que me han dado dar hambre de éxito, dar hambre de superarme, de crecer cada día… Mi mamá no está, mi papá está en Colombia, pero que yo siempre deseé poder llamar a mi papá y decirle: “Papi, imagínate que voy a estar ‘Premios Lo Nuestro’, y me vas a poder ver… No tengo que esperar a que le llegue una carta, en la que él pueda llamar para yo contarle lo bueno que me está pasando.

También me gusta mucho cuando de pronto veo el lugar de donde vengo, de donde crecí, de ver tantas historias que no han tenido un buen final feliz, y que yo he podido cambiarlo, que de pronto aporto esperanza a todas las esas niñas que me ven, que están en la misma situación en la que yo crecí, y demostrarse que sí se puede.

–¿Qué es lo mejor y lo peor o lo menos top y menos top que tienen cada una visto de los ojos de la otra?

Migbelis Castellano: Lo menos top que tiene, es que a veces se quiere vestir como yo, tan atrevida (risas)… Mentira, es que siempre nos vestimos iguales, tenemos el mismo sentido de la moda, llegamos a trabajar, y tenemos el mismo top, el mismo pantalón o vestido. Somos muy parecidas en eso, somos como el Ying y el Yang, somos tu galletita de oreo favorita,

Arana Lemus: Lo menos top de Migbelis es que ella lleva snacks saludables, y me da a mí en los snacks que tienen más calorías.

Migbelis Castellano: Eso es verdad (risas).

Arana Lemus: Cuando hay una amistad, y hay admiración, yo siempre trato de rescatar lo mejor que hay en Migbelis, de absorber… Lo menos top que nosotras tenemos, y que compartimos, es que nos tienen envidia porque tenemos un gran, un gran talento para dormirnos en cualquier situación.

Migbelis Castellano: Eso es lo menos top, es verdad, es verdad. Oh My God!

Arana Lemus: Hay 10 minutos de break y nosotras así en posición de murciélago.

Migbelis Castellanos y Arana Lemus. Fotos: TelevisaUnivision

-¿Cómo se van a preparar para esta doble tarea que les viene por delante?

Migbelis Castellano: Empezaron las nominaciones hace semanas, y de ahí parte todo, de saber quiénes son los nominados, de tener información a la mano, de consumir lo que están haciendo esos artistas que van a pasear por la alfombra, con quién van a ir… Es muy importante para estar haciendo entrevistas en la alfombra, tener mucho conocimiento de lo que uno está haciendo, más allá del vestido y todo eso, que eso también es una parte muy importante, pues nos necesitamos ver todas hermosas, pero tener conocimiento… ¿Qué se hace con un buen vestido, si al final después lo que sale de la boca no tiene sentido con lo que vamos a mostrarle al público?

Saber claramente ¿quiénes son los nominados? estar muy presentes en el momento de las cosas que estén aconteciendo alrededor de nosotros, y escuchar, siempre el escuchar es algo que hay que ponerlo en práctica todo el tiempo, que es muy difícil también de hacer, teniendo aquí alguien te habla, un productor que te está hablando, la persona que te está respondiendo, tu hablando al mismo tiempo, eso hay que tener un poco de sabiduría y calma, mucha calma para poder estar presente .

Arana Lemus: Me estoy preparando mental y emocionalmente. Soy una persona que se mueve muchísimo por las emociones y a mí puede tirarme a ser demasiado emocional, y algunas veces como que me emocionó demasiado, que no llego al punto que quiero llegar, entonces estoy trabajando en eso, me estoy preparando, yo he tratado de nunca dejar de tomar clases, ahorita, cuando me avisaron lo de los premios, decidí retomar con la profesora Laura Moro, para afinar detalles, porque en esta carrera uno nunca está listo del todo, entonces perfeccionando esas cositas, afianzando las que necesito mejorar, sabiendo quienes son los nominados, qué artistas van a estar, a quién voy a tener, a quién voy a entrevistar, saber más de ellos… También ser muy receptivos con el público, porque vamos a tener público, entonces el público va a jugar un papel demasiado importante. Ver qué está pasando en las redes sociales, datos curiosos, no es simplemente como que bueno el artista está nominado por tantas canciones, y cuál es la sorpresa esta noche o sea ir más allá porque al final es lo que los televidentes quieren ver.

-Vamos a imaginar… Arana, ya estás vestida, estás a punto de salir a hacia tu puesto de trabajo, cierras los ojos ¿qué le dices aquella niña que parecía que nunca iba a poder y está parada ahí?

Arana Lemus: Confiaste, seguiste tu corazón, y mira que al final todos los deseos que tenías, poco a poco, se están haciendo realidad… Que siga adelante, sigue disfrutando de sus procesos, que nunca dude su potencial, y de lo maravilloso que la vida puede llegar a ser con ella.

Migbelis Castellano: Hay estoy muy orgullosa de ti negra, muy, muy.

–Migbelis, tú estás también vestida, a punto de salir para este doble desafío que tanto soñaste, cierras los ojos y ves aquella adolescente que tanto luchaba contra la corriente, aunque tenía que seguirla, que fue capaz hasta de conocerse la lengua, sin imaginar lo que el destino le deparaba, sin necesidad de eso ¿qué le dices a esa joven atormentada?

Migbelis Castellano: Yo le diría, “Migbelis, al final del día estoy aquí, no por cómo me veo, si no por cómo hice sentir a la gente que me vio en pantalla”… No le diría más, he vivido en muchos cuerpos, he vivido en tallas más grandes, estoy en más pequeña, he puesto más fitness, he hecho de todo con este cuerpo que Dios me ha dado, que ha sido muy agradecido, y al final del día tengo amistades que me agradecen por haberles tendido la mano en cierto momento. Tengo a compañeros de trabajo que se sienten contentos de trabajar a mi lado, como Arana o como Pietro, hay gente en mi alrededor que está contenta de que yo haya pasado por su vida, y les haya dejado algo positivo, y no necesariamente han sido los kilos que les he dado de mi parte, así que eso pasa siempre a segundo plano.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA EN VIDEO:

NO TE PIERDAS ESTAS OTRAS EXCLUSIVAS:

-Raúl De Molina, Gabriel Soto, Pamela Silva, Michelle Galván, Migbelis, Jomari, Arana Lemus ¡Conducirán alfombra de Premio Lo Nuestro 2023!

-Migbelis Castellanos: “El amor sí existe, a mí no me ha llegado y lo seguiré esperando”

-Migbelis Castellanos: Feliz de estar en ‘Enamorándonos’, habla por primera vez de su relación con Pietro