No fue un milagro: develan el misterio de cómo una hembra de gibón se embarazó pese a estar aislada

Desde hace aproximadamente dos años un misterio mantenía sorprendido al personal de un zoológico japonés, pues una hembra de gibón resultó embarazada pese a estar aislada en una jaula, pero al parecer ya lograron resolver la incógnita.

Momo, una gibona de manos blancas de 12 años, sorprendió a sus cuidadores del Zoológico y Jardín Botánico de Kujukushima, en Nagasaki, en febrero de 2021, cuando dio a luz a pesar de no tener compañía masculina conocida.

“Bebé de Momo de Sirotetena Ghazal, nació este febrero. Está creciendo tan rápido. Recientemente está pasando más tiempo lejos de su mamá, y se está moviendo mucho. Pero aún no está lejos de su mamá y a veces está abrazando a su mamá y bebiendo su almuerzo. Bueno, ahí va ese bebé. Todo el mundo quiere saber quién es el papá, pero eso no ha sido descubierto porque aún no hemos hecho las pruebas de ADN, pero descubrimos que el género es masculino”, explicó el zoológico en una publicación de Instagram cuando la cría cumplió al rededor de seis meses.

El misterio que parecía un milagro se mantuvo por alrededor de dos años, pues los encargados del zoológico se dedicaron a rastrear al posible padre del pequeño mono a través de pruebas de ADN

Hoy, dos años después, tras realizar una prueba de ADN a la cría, el zoológico ha descubierto quién es el padre, e incluso tiene una teoría sobre cómo se aparearon los gibones.

¿Quién es el padre?

La prueba demostró que el padre es Itō, un ágil gibón de 34 años que estaba en un recinto adyacente al de Momo en la época en que se quedó embarazada.

El zoológico dijo el viernes a la CNN que creía que Momo e Itō habían conseguido aparearse a través de un pequeño agujero en una placa de acero entre sus recintos. El agujero medía unos 9 milímetros de diámetro.

El bebé simio, al que aún no se ha puesto nombre, pesa ahora unos 2 kilogramos y “crece sano” bajo la cariñosa atención de Momo, según el zoológico.

