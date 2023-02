Maity Interiano: Su novio la sorprendió pidiéndole casamiento

A un día de comenzar su nueva etapa laboral como co-host del noticieron de Univision ‘Edición Nocturna’, Maity Interiano recibió una de las mejores noticias de su vida: su novio, Anuar Zidan, la sorprendió pidiéndole casamiento.

Rodeados de la familia, hincándose ante ella y abriendo la cajita con el anillo de compromiso, el hermano del anchor de noticias, Elian Zidan, le pidió a Maity que se casara con él y fueran felices por el resto de sus vidas.

Fueron los propios ahora comprometidos, quienes dieron la noticia a través de las redes sociales, compartiendo varias imágenes del momento con una frase que lo resume todo: “Quién diría que la decisión más importante de mi vida, sería la más fácil”.

Su cuñado, compañero de trabajo y quien fue el cupido de esta feliz pareja cuando los presentó, Elian, también compartió más fotos, en donde se ver parte del festejo en familia.

Sin duda, esta semana de ‘San Valentín’ será muy especial y recordada por Maity para toda su vida, después de más de un año de novios, Anuar la sorprende pidiéndole casamiento, y no solo cumple su sueño personal de formar una familia, sino también el laboral de ser anchor de noticias en la ‘Edición Nocturna’, de lunes a viernes, junto a León Krauze.

Hace unos días, cuando la entrevistamos en exclusiva, esto nos decía de este feliz momento que se encuentra atravesando.

“Siento paz, una felicidad en el fondo del corazón, que no solo es de uno porque si has luchado, probablemente hay personas alrededor tuyo que saben lo mucho que tú lo quieres, y yo pienso en mi familia, y pienso en mi padres, que en distancia han sufrido conmigo, cuando no salió esto, no fue lo otro, y cuando uno lo logra, poder convertir esas lágrimas de tristeza y frustración en emoción, y saber que eso se está traduciendo en las personas que te aman y te quieren, es una felicidad absoluta.

Para mí es también un recordatorio de que cuando uno lucha, las cosas pasan, hay que tener fe, hay que tener paciencia, y ser siempre uno, que yo creo que eso han sido ingredientes claves en ese trayecto, y espero que sigan siendo prioridad en todo lo que yo hago, y que esta emoción que siento hoy hablando contigo de este proyecto, nunca se me vaya, hasta en esos días más difíciles quiero recordar nuestra conversación y saber que me sentía así de emocionada, decirte: “Mandy, lo logré”, porque hoy es el noticiero ‘Edicion Nocturna’, en otros años serán otros proyectos, pero lo que tenemos definitivo es el hoy, y hoy se cumple uno de mis grandes sueños que es hacer el noticiero ‘Edición Nocturna’ con León“.

MIRA LA ENTREVISTA COMPLETA DE NUEVO:

