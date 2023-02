En el Día de San Valentín te presentamos las cinco parejas más famosas en el mundo del deporte

En el día de San Valentín quisimos hablar de las parejas más solicitadas por los fanáticos, ya que en el deporte son muchos los atletas que se dejan ver con sus novias y deportistas, algunos más mediáticos que otros, tal es el caso de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes son respaldados contantemente por sus parejas en cada partido ya sea con su club o con su selección.

En otros casos hay polémicas como las de Gerard Piqué con Clara Chía, entendiendo que el ex FC Barcelona ahora es más portada en los diarios de farándula que en los deportivos, a pesar de presidir la Kings League, un nuevo formato para vivir el fútbol.

En la NFL también se pudo observar como la pareja de Patrick Mahomes estuvo en primera fila celebrando el triunfo de los Chiefs y de igual manera acompañando a su esposo en muchas otras ocasiones, lo que los convierte en la pareja de la NFL más buscada y googleada del momento.

Por acá repasamos las cinco parejas más buscadas en el mundo del deporte.

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

Lionel Messi al igual que en su carrera como futbolista, en su vida familiar ha sido muy estable y así lo demuestra su relación con Antonela Roccuzzo con quien ha estado desde muy jóvenes y con quien ha crecido a la par que su legado en las canchas. Antonela ha estado con Messi en las buenas y en las malas y por eso son una de las parejas más mediáticas en el mundo del deporte.

Le ha tocado vivir sus fracasos, su mal momento en París, su salida del FC Barcelona,pero también han disfrutado de su título del Mundo, Copa América y resurgir con la Selección Argentina que lo llevó a agrandar su legado.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Si hay alguien que ha mostrado estar en las buenas y las malas con Cristiano Ronaldo es Georgina Rodríguez, fue la primera en cargar contra su entrenador cuando lo dejó fuera de la alineación titular del Mundial Qatar 2022 y sin pelos en la lengua mostró su descontento en las redes sociales.

A pesar de los rumores de que las cosas entre ambos no estarían bien, Georgina viajó con CR7 a Arabia Saudita al momento de la incorpración del futbolista al Al Nassr. De igaul manera posteó una foto el día de hoy del astro portugués junto a su hija con su mensaje respectivo. “Os Amo“

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez son de las parejas más buscadas en el mundo del deporte y pr donde pasan generan expectativas además de esperar los goles del astro lusitano.

Patrick Mahomes y Brittany Matthews

Ambos con 27 años de edad, Brittany Mattews ha sido el principal soporte de Patrick Mahomes durante su carrera en la NFL, el pasado domingo se le vio disfrutando el título del Super Bowl obtenido por su esposo y en cada momento importante ella ha estado alli presente.

A pesar de estar envuelta en pequeñas polémicas, la relación entre Mahomes y Matthews es de las más sólidas hasta el momento en la NFL y la más mediática, de las más buscadas por los internautas que quieren saber más del estelar quarterback llamado a tomar el testifgo del mítico Tom Brady.

Justin Verlander y Kate Upton

Justin Verlander, actual campeón de la Serie Mundial, es junto a la actriz Kate Upton, una de las parejas más solicitadas en la MLB y en el deporte mundial. La actriz estuvo junto a su esposa en el último Clasico de Octubre y su fotografía juntos es siempre una de las más solicitadas por la prensa así sea deportiva o de farándula.

El estelar lanzador fue adquirido por los New York Mets y se espera más apariciones junto a su bella esposa. View this post on Instagram A post shared by Kate Upton (@kateupton)

Gerard Piqué y Clara Chía

Quizás la más polémca y alejada de los flashes deprtivos es la pareja del campeón mundial y ex FC Barcelona, ahora presidente de la Kings League, Gerard Piqué y Clara Chía, mediáticos por las maneras en que se encontraron, pero aún sin dejarse ver en un espectáculo deportivo como el que preside el futbolista catalán. View this post on Instagram A post shared by Gerard Piqué (@3gerardpique)

Recientemente Piqué decidió mostrar una foto con su actual novia y desató una lluvia de comentarios negativos y otros positivos, pero en fin, sigue siendo una polémica ligada al deporte por todo lo que representó Gerard Piqué como jugador de fútbol en donde lo ganó todo tanto con su club como con su selección.

También te puede interesar

. Cristiano Ronaldo en modo romántico: CR7 y otros futbolistas que compartieron un mensaje a sus parejas por el Día de San Valentín

. “Tigres no es pa’ tipos como tú”: viralizan parodia del Tuca Ferretti arremetiendo contra Diego Cocca al ritmo de Bizarrap y Shakira (Video)

. Julián Quiñones protagoniza una polémica tras enviar foto a famosa influencer mexicana