Thalía recibe romántica confesión de Tommy Mottola luego de escándalo de supuesta infidideliad

Luego del escándalo de la supuesta infidelidad con una cantante y la exclusiva de ‘Chisme No Like’ de que supuestamente no duermen juntos desde hace 22 años, Thalía recibe romántica confesión de su esposo, Tommy Mottola.

Acompañado de un video, en donde hace un recopilado de momentos de felicidad compartidos a través de los años, Mottola subió a su cuenta de Instagram el siguiente mensaje para Thalis: “HAPPY VALENTINES DAY ❤️to my one, and only valentine forever @thalia every single day bringing your beautiful bright light and love into my life ..and our family .. you are my all and my everything!!

Te AMO Te Adoro Mucho por SIEMPRE ❤️❌⭕️❤️❌⭕️❤️❤️❤️❤️”.

Y Thalía no tardó en responder la confesión pública de amor en donde asegura que su esposa es y será por siempre su único ‘valentín’, aclarando que no hay, ni habrá otra con quien festeje este día.

“Te amooo mi amor! Happy valentines my baby! 😍🥰❤️ let’s celebrate love!”, le respondió la cantante a su esposo y padre de sus dos hijos.

¿Por qué nos llama tanto la atención este saludo entre estos dos esposos? Porque justamente llevan semanas en medio del escándalo y la controversia. Primero, la periodista peruana Magalí Medina de ‘Magali TV’, dijo que Mottola le había sido infiela a Thalía con Leslie Shaw, la cantante con la que Thalis grabó ‘Solteras’.

Luego Leslie Shaw lo desmintió, al igual que la mejor amiga de la cantante, Lili Estefan, quien aseguró que esta influencer siempre le estaba inventando historias a Thalía, que ella había hablado con Thalis y con Tommy y los dos estaban felices y contentos.

Después Javier Ceriani y Elisa Beristain de ‘Chisme No Like’ revelaron en exclusiva que, supuestamente el empresario y la cantante siempre durmieron en cuartos separados desde que se casaron hace 22 años, incluso hasta mostraron las fotos de cada uno de los cuartos.

Y finalmente, en el día de ayer, el mismo show mostró algo que hasta ahora no se sabía: la supuesta diversión de la pareja, cazar animales y cubrir su casa con pieles e inclusos muchos de estos cadáveres embalsamados.

Pero ante todo esto la pareja parece hacer oídos sordos, y se toman este día para declararse su amor y fidelidad de manera pública.

MIRA AQUÍ LO QUE CONTÓ ‘CHISME NO LIKE’:

