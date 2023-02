El 10% de los estudiantes de EEUU intentó suicidarse: CDC

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) publicaron recientemente datos alarmantes sobre la salud mental de los jóvenes estadounidenses, entre los que destaca que 1 de cada 10 estudiantes intentaron suicidarse en 2021.

De acuerdo con datos Encuesta sobre Conductas de Riesgo de los Jóvenes para 2021, el 10% de los estudiantes intentaron suicidarse durante ese año.

La buena noticia dentro de esa alarmante cifra es que, de acuerdo con el documento, la mayoría de quienes intentan matarse no lo logran y no morirán por esa razón. “Afortunadamente, la mayoría de las personas que piensan en el suicidio o hacen un intento no morirán por suicidio”, se lee en el informe.

De acuerdo con la publicación, la salud mental de las jóvenes muestra tendencias preocupantes, ya que en 2021, el 30% de las mujeres consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse, casi un 60% más que hace una década. “Las tendencias están empeorando en el caso de las mujeres”, destacaron los CDC.

Los jóvenes han atravesado momentos muy difíciles agravados por la pandemia, según el estudio, que demostró que los jóvenes están experimentando factores de estrés como el abuso emocional y físico, la inseguridad de la vivienda, el miedo a la pérdida del trabajo de los padres y el hambre.

Otros datos relevantes

Según los 17,000 estudiantes encuestados en otoño de 2021, todavía hay experiencias de violencia, mala salud mental y pensamientos y comportamientos suicidas entre ciertos subgrupos de estudiantes que son preocupantes.

En 2021, el 15% de los estudiantes de secundaria declararon haber sufrido acoso, frente al 20% del año anterior. Además, el número de estudiantes de secundaria que fueron acosados electrónicamente no aumentó de 2020 a 2021.

Casi el 20% de las niñas experimentaron violencia sexual (un 20% más desde que comenzó la medición en 2017) y el 15% informaron haber sido forzadas a tener relaciones sexuales (un 27% más desde que comenzó la medición en 2019).

Los jóvenes LGBQ+ tienen más probabilidades de experimentar todas las formas de violencia; las diferencias en salud mental en comparación con sus pares son sustanciales. Casi el 70% de los estudiantes LGBQ+ experimentaron sentimientos persistentes de tristeza o desesperanza durante el último año. Casi el 22% intentó suicidarse durante el último año y el 45% consideró seriamente la posibilidad de suicidarse.

